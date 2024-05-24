Doge迷因柴犬離世　飼主曝「前一晚還好好的」：我是最幸福的主人

▲狗狗幣迷因圖Doge本尊柴犬過世，飼主發聲。（圖／翻攝自IG／kabosumama）

記者張寧倢／綜合報導

虛擬迷因貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）的本尊、日本迷因柴犬始祖「Kabosu」（かぼす）於24日上午離世。飼主佐藤敦子在部落格發文提到，其實前一晚Kabosu吃飯喝水一切都很正常，今早睡著後就沒再醒來，「我想Kabosu是世界上最幸福的狗狗，而我是世界上最幸福的主人」。

日本迷因柴犬始祖「Kabosu」2013年靠著一張鄙視眼神的柴犬梗圖「Doge」紅遍全球，去年才剛滿18歲生日，如今卻年老離世，令人惋惜。根據佐藤敦子發布的消息，她將在5月26日下午1時至4時，在位於千葉縣成田市公津之杜的花店「フラワーKaori」為Kabosu舉辦告別會。

▲飼主感性表示，她是全世界最幸福的主人。（圖／翻攝自IG／kabosumama）

佐藤敦子發文表示，Kabosu在24日上午7時50分長眠，前一晚還像往常一樣吃飽飯，喝足了水，隔天早晨就在她的輕撫下，像入睡一般悄悄地走了。佐藤敦子誠摯感謝長時間以來給予Kabosu關愛的粉絲們並表示，「我想Kabosu是世界上最幸福的狗狗，而我是世界上最幸福的主人」。

她最後感性地說，她覺得Kabosu即使到現在一定也還在一邊微笑，一邊搖動著牠的尾巴，依偎在她的身邊，今後直到永遠也一直會如此。