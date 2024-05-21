台鐵豐富站驚見眼鏡蛇！疑被放生流竄站區　仰首吐信嚇壞旅客

▲ 台鐵豐富車站外牆，竟有眼鏡蛇流竄，嚇壞旅客。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

人來人往的火車站區竟有眼鏡蛇現蹤！徐姓網友今（21日）天在臉書社團「599坐火車慢遊台灣」PO文表示，昨天在台鐵豐富火車站要進站搭車時，赫然在站區外牆看到一尾眼鏡蛇亂竄，嚇得她退避三舍；更讓目擊網友吃驚的是，這尾眼鏡蛇可能是宗教團體放生所為。台鐵苗栗車站表示，會加強站區週遭草坪管理，掃除蛇類藏身處所。消防局表示，昨下午2點多接獲通報，已捕獲一尾眼鏡蛇。

▲台鐵豐富車站外牆，竟有眼鏡蛇流竄，嚇壞旅客。（圖／記者楊永盛攝）

徐姓網友PO文說，昨天搭火車抵達台鐵豐富站下車後，搭車前往附近的造橋鄉南瓜節會場欣賞南瓜隧道，結果下午返程再到豐富車站時，竟在站區外牆看見1尾身長超過1公尺的眼鏡蛇，不時還仰首吐信，嚇得她直呼「恐怖」！

徐姓網友並表示：「聽清潔人員說，這尾蛇是有人放生，而且宣稱加持過的不會咬人，看過N次、大小都有，豐富火車站偏僻進入月台旁雜草叢生，希望大家走路時眼睛放亮小心。」

網友留言說：「放生的宗教團體應該在放生前，親身試一試會不會被毒蛇咬再來說，真的是假宗教之名，行害人之實！」、「想不到文明時代，也會相信加持過毒蛇不會咬人，真是無言，為甚麽要放毒蛇殘害衆生，可放魚，鳥啊！」

▲台鐵豐富車站外牆，竟有眼鏡蛇流竄，嚇壞旅客。（圖／記者楊永盛翻攝）

負責管理豐富站的苗栗車站站方表示，昨天未接獲豐富站人員回報此事，若旅客發現站區有蛇類出沒，可通知站務人員協助處理，站方也會要求清潔人員加強站區草坪除草整理，減少蛇類藏匿。