冰淇淋車「時速48km」衝撞群眾　吉爾吉斯29傷空拍畫面曝光

▲場邊的冰淇淋卡車失控衝向群眾。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

吉爾吉斯2日舉辦節日紀念活動，但場邊一輛無人駕駛的冰淇淋卡車卻突然失控，以時速48km的速度衝向現場群眾，造成29名孩童受傷，其中18人住院，其中7人住進加護病房。這起事件發生當下的影像正在網路上流傳，經初步調查，車輛駕駛當時忘記拉手煞車。

Around 30 children were injured, three seriously, when an ice cream truck careened down a hill into a national holiday celebration in Kyrgyzstan.



The Minister of Internal Affairs said the unmanned truck was parked at the top of a hill when the brake gave out and rambled down… pic.twitter.com/sYwfNEaPN2 — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) May 2, 2024

每日郵報、太陽報報導，這輛冰淇淋卡車當時的位置在活動群眾後方，是現場小販使用的車輛，沒想到因為司機忘記拉手煞車，車輛隨著下坡向前移動，撞向一排又一排的群眾，且速度越來越快。

當時的空拍影片顯示，當時許多人穿著傳統服飾參加活動，大部分的人都面向前方，還有人舉著一面大型吉爾吉斯國旗，在車輛失控往前衝的當下，有些人成功逃離、有些人當場被車輛撞上，還有人當場被車輛輾過。據傳卡車當時的時速約30英里（約時速48公里），卡車駕駛、保全人員發現車輛失控之後在後方狂追，車輛最終撞上帳篷才停下。

這起事件造成29名未成年人受傷，年齡介於9歲至16歲之間，其中18人住院，有7人住進加護病房。事發後，受傷孩童倒在草地上，救護車輛在現場治療群眾。警方已介入調查這起事件，政府要求醫療工作者提供最高質量的醫療服務與必要藥物，衛生部長貝塞納利耶夫（Alymkadyr Beishenaliev）親自關切傷者治療情況。