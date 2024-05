冰淇淋車「時速48km」衝撞群眾　吉爾吉斯29傷空拍畫面曝光

▲場邊的冰淇淋卡車失控衝向群眾。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

吉爾吉斯2日舉辦節日紀念活動,但場邊一輛無人駕駛的冰淇淋卡車卻突然失控,以時速48km的速度衝向現場群眾,造成29名孩童受傷,其中18人住院,其中7人住進加護病房。這起事件發生當下的影像正在網路上流傳,經初步調查,車輛駕駛當時忘記拉手煞車。

Around 30 children were injured, three seriously, when an ice cream truck careened down a hill into a national holiday celebration in Kyrgyzstan.



The Minister of Internal Affairs said the unmanned truck was parked at the top of a hill when the brake gave out and rambled down… pic.twitter.com/sYwfNEaPN2