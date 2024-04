葉門青年運動射3飛彈攻擊希臘商船　美軍擊落無人機

▲圖為美軍驅逐艦「拉盟號」(USS Laboon)。(示意圖/取自美國海軍官網)

記者詹雅婷/綜合報導

美國中央司令部(CENTCOM)表示,葉門反抗軍青年運動(又譯胡塞)29日朝紅海一艘商船發射3枚飛彈,並派出一架無人機飛向在該海域巡邏的美國軍艦,美軍成功擊落這架無人機。所幸兩起事件均未造成人員傷亡或財產損失。

以色列時報、Arab News報導,這架希臘擁有的商船「MV Cyclades」當時懸掛馬爾他國旗,自葉門薩利夫港(Saleef)駛向蘇伊士運河(Suez Canal),但就在當地29日上午10時至下午5時20分這段期間,青年運動從葉門朝紅海發射3枚反艦飛彈與3架無人機,目標為商船MV Cyclades。依據初步報告,船隻在事發後持續航行。

在上述攻擊行動發生之前,當地29日上午7時49分左右,美軍中央司令部擊落一架青年運動無人機,當時無人機朝在紅海水域巡邏的巡洋艦「菲律賓海號」(USS Philippine Sea)、驅逐艦「拉盟號」(USS Laboon)方向前進。

美方表示,在確定無人機對該區域的美國、聯軍與商船構成威脅後採取行動,這是為了維護航行自由,讓國際水域對美國、聯軍、商船更加安全。

自從2023年11月以來,青年運動發動一連串針對商船的襲擊行動,宣稱這是在聲援加薩戰爭的巴勒斯坦人。美國、英國從今年1月開始對葉門青年運動目標發動多次攻擊,作為襲擊船隻的回應。

April 29 Red Sea Update



Between 10:00 a.m. and 5:20 p.m. (Sanaa time) on April 29, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles (ASBM) and three UAVs from Yemen into the Red Sea towards MV Cyclades, a Malta-flagged, Greece-owned vessel. Initial… pic.twitter.com/r49g6PWO2H