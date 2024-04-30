葉門青年運動射3飛彈攻擊希臘商船　美軍擊落無人機

▲圖為美軍驅逐艦「拉盟號」（USS Laboon）。（示意圖／取自美國海軍官網）

記者詹雅婷／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）表示，葉門反抗軍青年運動（又譯胡塞）29日朝紅海一艘商船發射3枚飛彈，並派出一架無人機飛向在該海域巡邏的美國軍艦，美軍成功擊落這架無人機。所幸兩起事件均未造成人員傷亡或財產損失。

以色列時報、Arab News報導，這架希臘擁有的商船「MV Cyclades」當時懸掛馬爾他國旗，自葉門薩利夫港（Saleef）駛向蘇伊士運河（Suez Canal），但就在當地29日上午10時至下午5時20分這段期間，青年運動從葉門朝紅海發射3枚反艦飛彈與3架無人機，目標為商船MV Cyclades。依據初步報告，船隻在事發後持續航行。

在上述攻擊行動發生之前，當地29日上午7時49分左右，美軍中央司令部擊落一架青年運動無人機，當時無人機朝在紅海水域巡邏的巡洋艦「菲律賓海號」（USS Philippine Sea）、驅逐艦「拉盟號」（USS Laboon）方向前進。

美方表示，在確定無人機對該區域的美國、聯軍與商船構成威脅後採取行動，這是為了維護航行自由，讓國際水域對美國、聯軍、商船更加安全。

自從2023年11月以來，青年運動發動一連串針對商船的襲擊行動，宣稱這是在聲援加薩戰爭的巴勒斯坦人。美國、英國從今年1月開始對葉門青年運動目標發動多次攻擊，作為襲擊船隻的回應。