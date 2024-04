加拿大安省宣布「全國最嚴」學生手機禁令　9月起實施

▲加拿大安大略省(Ontario)推出號稱全國最嚴格的「中小學生禁用手機」規定。(圖/CFP)



文/中央社記者胡玉立多倫多29日專電

加拿大安大略省(Ontario)28日推出號稱全國最嚴格的「中小學生禁用手機」規定:小學生全天在校期間禁止使用手機,國中和高中生上課期間禁用手機。新規定將自今年9月起實施。

相關規定還要求學校官網刪除所有通往社群媒體的連結,學生成績單也將新增師長對學生分心程度的評論。

安省教育廳長萊切(Stephen Lecce)28日發表聲明表示,除非教師想使用手機進行教學,不然的話,「談到手機,我們的政策是『眼不見心不煩』(out of sight, out of mind)」。

根據安省教育廳新規定,6年級以下小學學童在校時必須把手機收起來並調至靜音模式。7至12年級的中學生只能在下課和午餐時使用手機。只有在獲得教育者出於學習目的「明確」許可下,可以例外。

教育廳表示,如果被發現未經許可使用手機,必須「立即交出」手機。

萊切指出,「我們從家長和老師那裡清楚聽到,教室裡的手機會分散學童的學習注意力。政府正採取加拿大最嚴厲的政策來解決這個問題。」

安省政府的這項措施獲得內部民意調查支持。該民調顯示,大多數安省省民支持在上學期間禁用手機。

由安省進步保守黨(Progressive Conservative)黨團委託、Campaign Research在本月進行的抽樣調查研究發現,75%受訪者贊成「全面限制學生從上課到下課期間使用個人手機」,90%受訪者認為手機會在上課時分散學生注意力。

其他研究則顯示,世界各地禁止在校內使用手機的司法管轄區,學童心理健康狀況和學業成績均得到改善。

加拿大最大地方教育局--安省多倫多市教育局及多倫多天主教教育局,目前正在研究如何執行禁用手機政策。目前安省各校現況是,手機可以用於學習,也可供有醫療或特殊需求的學生使用。安省曾在2019年宣布過限制使用手機規定,但因缺乏效力,無法執行。

多倫多成癮與心理健康中心(CAMH)針對青少年、電話和社群媒體進行的研究發現,35%的高中生將5小時以上的空閒時間花在手機等電子設備上。