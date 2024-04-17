豪華郵輪爆不明疾病！　28人集體腹瀉隔離

▲圖為銀海新星號。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

銀海郵輪的「銀海新星號」（Silver Nova）本周爆發集體腹瀉事件，船上至少28人通報身體不適，主要症狀為拉肚子，為了防堵情況惡化，身體不適者已經被隔離。現階段集體腹瀉的原因不明。

紐約郵報、今日美國報報導，銀海新星號這趟旅程為期16天，3月31日從秘魯出發，船上載著633名乘客與538名船員，但根據美國疾病管制與預防中心（CDC）15日的說法，船上至少28人出現腹瀉症狀，其中包括一名船員。

集體腹瀉的原因至今尚未查清，為了防止船上人員出現身體不適的狀況擴大，銀海郵輪針對身體不適者採取隔離措施，加強清潔消毒程序。銀海郵輪發言人透過聲明向媒體表示，顧客、工作人員及造訪社區的健康安全是首要優先任務。

銀海新星號是銀海郵輪最新的豪華遊輪，2023年才推出，平均一名船員服務的乘客數為1.3人，船上有多個廚房、也有互動空間，乘客們可在這裡與主廚Nina Compton一起做菜。根據CruiseMapper，這趟16天行程的雙人房要價1萬1700美元（約新台幣38萬元）。

銀海新星號集體腹瀉事件是今年爆發的第4起郵輪身體不適的個案，前3次事件均是諾羅病毒引起，包括今年2月冠達郵輪「維多利亞女王號」（Queen Victoria）船上139人出現腹瀉嘔吐症狀。