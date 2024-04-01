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變態老闆逼員工「現場做愛」！捏女員工胸部喊：原來這麼大

這老闆太變態！逼員工現場做愛拍片，公司福利品假送名牌真吸金。（示意圖）

▲變態老闆逼員工現場做愛拍片，不從即開除。（示意圖）

圖文／鏡週刊

南韓京畿道近日爆出一名變態社長，一名楊姓老闆經營性玩具公司，不過他手段卑劣，不僅逼員工現場做愛拍片，藉此成為要脅員工的手段，甚至故意發送名牌當作工作福利品，讓部分員工誤以為「老闆的事業很賺」，傻傻被楊男騙錢吸金。

據南韓《JTBC》與《NEWS 1》報導，有受害員工指出，楊男會當場叫員工「某某和誰誰，你們趕快進去做愛」、「趕快做完啊！」如果不從，楊男就會搬出一大堆理由威脅減薪，甚至是開除。不僅如此，楊男還會現場偷拍性愛片，以此做為未來威脅員工的手段。該名受害者也表示，楊男曾經一度看著她身體說她很瘦，然後就從她身後對她捏胸直呼「原來這麼大啊」。

楊男作風變態，甚至涉及犯罪。（翻自JTBC畫面）

▲楊男作風變態，甚至涉及犯罪。（翻自JTBC畫面）

報導也提到，楊男故意製造自己很有錢的模樣，尤其在社會新鮮人、新進員工面前，楊男的作風很海派，全身名牌，甚至還大手筆送給員工名牌，當成是公司福利品。因此有不少年輕員工相信「楊男的公司很賺」，而後楊男假借要新開公司、投資等名義，讓這些「信仰」楊男的員工輕易上當，相信投資楊男的公司能賺錢、賺回大量紅利，最後讓楊男成功吸金。

據悉楊男吸金後，都把大多數的錢拿去揮霍，剩下的再拿來做為員工薪水，至於投資新公司、說好要給員工們的「紅利」，當然沒有兌現。此外，楊男也因為事業失利，甚至一度欠薪。上週楊男被依性暴力、性騷擾、以及詐騙4億韓圜（約新台幣950萬元）等罪嫌，遭到警方逮捕。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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