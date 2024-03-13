凌晨1點傳訊問商家！她遭冷回「2字」傻眼...網掀論戰

▲女網友半夜詢問店家事情，讓對方能在上班時間回覆，沒想到對方竟秒回「呵呵」。（示意圖／翻攝pakutaso）

文／CTWANT

近年來網路及通訊軟體發達，愈來愈多業者會辦通訊軟體的「官方帳號」，提供消費者隨時訂位、詢問等服務。不過一名女網友無奈透露，日前她在半夜傳訊息詢問商家事情，沒想到對方竟冷回2個字，讓原PO相當傻眼，只好詢問其他網友「官方或商家的訂位、詢問問題，真的只能在上班時間留言嗎？」結果此文一出，掀起兩派網友論戰。

原PO日前在PTT上發文表示，近日幫母親處理機場接送的事宜，由於哄完小孩睡覺才有空處理，因此原PO便選擇在凌晨1點時，傳訊息給商家詢問相關事項，希望對方一早上班時間時再回覆她，豈料訊息一傳完，對方立刻秒回「呵呵，明上班時段問吧，現三更半夜了，僅適合緊急事項聯繫用，晚安」。

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原PO表示，雖然當下她立刻向對方道歉，但商家的回覆仍讓她相當傻眼，因此好奇詢問其他網友「官方或商家的訂位、詢問問題，真的只能在上班時間留言嗎？」

對此，許多網友看完紛紛留言「以為公司群組是自己聊天室，丟個上班服務時段罐頭訊息，都比吐嘈三更半夜還專業100倍」、「他們問題吧，Line機器人沒設定好或要分帳號」、「拜託！網購平台的客服系統都可以做留言，隔天上班時間客服看到再回覆了，誰規定只有上班時間可以留言啦！」、「雖然對方沒有兇的感覺，但用呵呵回覆真的有點怪」。

不過也有網友認為「他的語氣也還好吧，多的是已讀不回或破口大罵，他能犧牲睡眠回妳很不錯了」、「他還有回你不錯了，一堆回都不回」、「有回你就不錯了，不用公審吧」、「需要這麼玻璃心嗎? 口氣還好吧」、「半夜回妳已經夠誠意了吧」。

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