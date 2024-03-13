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又有受害者？與凱凱同期托育男嬰「屁股潰爛」　惡保母稱：大號造成

剴剴去年底遭劉姓保母姊妹虐死。（圖／民眾提供）

▲凱凱去年底遭劉姓保母姊妹虐死。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

台北市1歲男童凱凱（化名）去（2023）年遭到劉姓保母姊妹虐死，虐待男童的手法相當殘忍，令人氣憤。有家長指出，自己的孩子也是受劉姓保母家照顧，結果孩子屁股竟出現大面積潰爛紅腫，讓她懷疑孩子疑似受到不當對待。

根據《TVBS》報導指出，這對劉姓保母姊妹在2022年於台北登記居家托育後，隔年就開始收托，期間姊姊收過3個、妹妹則收過2個，但卻有不當對待的事情發生。

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就有家長爆料，她的孩子跟凱凱都在同時期被劉姓保母照顧，但是屁股卻出現大面積潰爛紅腫，在詢問保母後，對方僅說是邊睡覺邊上大號造成的，並堅定地表示是常有的事。

這樣的說法讓家長不能接受，當下事既生氣又心疼，事後也有去找保母協會反映過，好在事後有再找到其他保母受理托育，但是看到凱凱的遭遇後，就不確定自己的孩子是否同樣曾被餵食過餿水。

回顧劉姓保母姊妹保母虐死案，1歲的凱凱在去年底因遭不當對待慘死在這對姊妹手裡，但是檢警1月9日拘提劉姓保母到案說明時，不但不承認犯案，還說是小孩自己撞傷、跌倒。

檢方依《虐童致死罪》聲押劉女，日前羈押期滿，全案再延押2個月；另外，專案小組也查出劉女胞妹也涉嫌虐死男童，2月23日將胞妹拘提到案，2月27日聲押獲准。

至於兒福聯盟社工訪視時竟無發現異狀，台北地檢署12日約談社工後，全案朝偽造文書罪、過失致死罪擴大偵辦，訊後檢方諭令社工30萬元交保候傳。

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