兒盟自詡「孩子守護者」卻爆保母虐童　網罵翻：改名送葬者

▲兒福聯盟的臉書是「孩子的守護者」。（翻自兒福聯盟臉書）

圖文／鏡週刊

新北市一名1歲男童去年透過兒福聯盟安置，由台北市劉姓保母姊妹照顧，但劉姓保母接手僅3個月，男童在去年12月突然身亡，這起保母虐嬰案也因此曝光，目前劉姓姊妹已遭收押。這起事件引發網友熱議，不少人也將矛頭指向兒福聯盟，質疑兒福資產高達45億元，但對保母的評估與審查不慎，讓一條小生命白白被斷送。

從公開資訊顯示，截至2022年兒福聯盟總資產高達45.9億之多，兒盟也自詡是「孩子的守護者」，如今卻爆出合作保母虐嬰事件，引發網友與各界批評。雖然兒盟表示，每個月都有指派社工前往訪視，從9月開始，1個月至少1次，直到12月，才因為另一位托育兒童生病而改期，但是12月底就發生狀況。但網友也質疑，兒盟未將訪視流程紀錄公開，而且社工為何沒有發現孩子有傷勢。另外還有網友直呼：「我只能說，這個機構僵化了，初心不再」、「原來每年捐錢都是捐傻的！」「改名叫孩子的送葬者好了。」

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▲兒盟公開資訊顯示，資產高達45.9億元。（翻自兒福聯盟官網）

衛福部保護司司長張秀鴛表示，15日將由衛福部社家署、衛福部保護司，召開「檢討會」，會邀請兒福聯盟、新北市官員進行專案報告，與專家學者，將就事件的時序發展，就各環節逐一檢討改善環節。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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