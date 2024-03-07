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深坑大火燒出雙北10年來最臭！　4億企業可能免罰

中華大雄公司火警惡臭漫天惹民怨，民眾希望政府重罰慣企業。（圖／消防局提供）

▲中華大雄公司火警惡臭漫天惹民怨，民眾希望政府重罰慣企業。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市深坑區「中華大雄股份有限公司」2024年2月20日發生嚴重火警，燒出雙北市10年來最臭火災，影響範圍遠及中正、萬華，各地監測站卻都顯示一切正常，民眾則相當不滿，擔心無法可罰營業額4億元的中華大雄公司，新北市政府則承諾，將會讓企業負起責任。

據了解，中華大雄於90年代初以代理三洋無線電、事務機等商品起家，隨著業務版圖越拓越順利，人氣也跟著在業界水漲船高，1999年營業額就已突破4億元台幣，如今登記的資本額為7000萬元，實際資本則是難以計算，更是電器通訊類總經銷商的知名代表之一。

2024年2月20日下午2時許，中華大雄公司在深坑的廠房不明原因竄出火苗，而現場擺放大批紙箱外還有多種燈具、行車記錄器與各式鋰電池，火勢迅速延燒，瞬間一發不可收拾。

雙北消防局獲報後連忙派遣大批人馬前往救援，但現場擺放大批家電雜物，讓救災難度變得更加棘手，而在警消人員的奮力搶救之下，鋰電池熄滅後經化學反應仍持續復燃，迅速竄升的火勢讓滅火過程變得更加漫長。

深坑火警臭氣熏天，嚴重影響雙北學生上課環境。（圖／報系資料庫）

▲深坑火警臭氣熏天，嚴重影響雙北學生上課環境。

最終這場大火一路延燒直至深夜，警消人員則漏夜救災，以防守方式在現場佈設水線，防止火情擴大延燒至其他區域、協助降溫，慎至出動大型重機具協助開挖倒塌融化的廠房，才成功讓災情告一段落。

但火勢撲滅後，這起事故並未完全落幕，火災產生的濃烈臭氣與濃煙在短短幾小時內就籠罩全雙北，許多地方都聞得到噁心塑膠味，不只引發周遭居民的不滿及民怨，也讓現場第一線的救難人員感到頭昏目眩，附近住戶更是怨聲載道。

這場惡火燒出雙北市近10年來最大規模的惡臭污染事件，惡臭在台北盆地不斷蔓延，受影響行政區包括文山、大安、中正、萬華，以及新北新店、永和、中和等，雙北師生只能減少戶外活動時間，大火正對面的東南科大於火災隔日緊急宣布停班停課，諷刺的是，鑑測結果卻顯示一切正常。

環境部表示，由於各地監測站因技術問題，無法將「異味」納入監測項目當中，各測站的空品數據竟都顯示正常，細胞簡訊等應處措施也未啟動，居民則憂心忡忡，擔心中華大雄恐會被「高高舉起、輕輕放下」。

針對此疑慮，新北市副市長劉和然則曾在記者會上表示，必要時將以聞臭師彌補電子鼻等儀器的極限，廠商管理不當致產生異味污染物責任，將依違反《空污法》最重可處罰新台幣500萬元，絕對不會讓廠商逃避該負的責任。

民眾憂心中華大雄公司火警釋放戴奧辛及氟化氫（化骨水），雙北環保局監測空氣品質合格，十分諷刺。（圖／報系資料庫）

▲民眾憂心中華大雄公司火警釋放戴奧辛及氟化氫（化骨水），雙北環保局監測空氣品質合格，十分諷刺。

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