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新航去年4-12月淨利約494億台幣　上一季載客率高達88%

▲左起新航北亞區副總裁李錫榮、台灣公司總經理關山。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起新航北亞區副總裁李錫榮、台灣公司總經理關山。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

新航集團第三季（新加坡財年2023年10月至12月）淨利強勁，高達6.59億新幣，約154億台幣，前三季淨利(4-12月)集團淨利21億新幣，約493.71億台幣，集團北亞區副總裁李錫榮指出，目前航班恢復率已達九成，預計今年年底可以完全恢復，集團載客率88.8%。根據民航局統計，去年全年新航集團的新加坡航空在台北-新加坡航線載客率高達89.07%，酷航89.87%。

新航客運運能已接近疫情前的水準。在2023年10月1日至12月31日的三個月期間，航空旅行需求強勁，主要由於中國、香港、日本和台灣全面開放邊境，帶動北亞區航空旅行需求的反彈。新航和酷航載客量共950萬人次，較去年同期成長29.4%。客運量成長19.1%，超過運能的增長（17.9%）。

新航集團的載客率提高了0.8個百分點，達到88.2%。營收成長新幣2.36億元（年增4.9%），達到季度新高的新幣50.82億元，也是集團歷史上首次突破新幣50億元。2023/24財年最後一季（2024年1月至2024年3月）和2024/25 財年第一季（2024年4月至2024年6月）的航空旅行需求保持強勁。儘管如此，隨著整個產業運能的持續恢復，旅客收益持續面臨競爭加劇的壓力。地緣政治緊張局勢加劇和經濟不確定性也可能影響商業信心和航空旅行需求。高油價和通膨壓力，以及供應鏈限制也為航空公司帶來了更具挑戰性的全球營運成本環境。

新航集團在2023年3月至9月的半年度財報創下新高的半年度紀錄 - 集團載客率提高了5.8個百分點至88.8%，為有史以來最高的半年度載客率。新航和酷航的載客率分別為88.0%和91.3%。創紀錄的載客率帶來了有史以來最高的半年度營業利潤(新幣15.54億元)和凈利(新幣14.41億元)。

2023年6月創下最高單月載客率 - 由於暑假和夏季旅遊旺季開始帶來強勁的航空旅行需求，新航集團在2023年6月的全球航線均呈現強勁的客運量和載客率。新航集團的單月載客率創下90.6%的新高。新航和酷航在2023年6月的單月載客率分別為89.7%和93.6%。

在2024年1月，新航集團的運能比前一年增長了16.5%；然而，載客量只增長了14.4%，部分歸因於今年農曆新年假期落在2月，使得1月的載運量增長不如運能。集團的載客率為85.3%，較去年同期低1.6個百分點。

新航和酷航在1月的載客率分別為84.2%和89.4%。新航集團旗下兩家航空公司在1月共載運了320萬名旅客，較前一年增長23.1%。截至2024年1月底，新航集團的客運航網涵蓋了35個國家和地區、共121個航點。新航飛航76個航點、酷航67個航點。

新航集團預期2024年將面臨多項挑戰，包括競爭加劇和成本壓力增加。即便如此，憑藉著明確的策略和多項持續進行中的強化措施，我們得以鞏固我們的領先地位，並保持在持續成功的道路上。

這一切的核心是專注於「旅客」，持續投資於我們的產品和服務，以及提升旅行體驗的新方法。其中一個例子是，新加坡航空在2023年推出了業界最全面的免費機上Wi-Fi服務，獲得了旅客的正面評價。

隨著航網的逐步增班，新航集團預計將在2024/25財年（2024年4月1日至2025年3月31日）內恢復至疫情前的運能。

新航集團的機隊平均機齡為七年一個月，是航空業最年輕、燃油效率最高的機隊之一。這使得旗下航空公司能夠為旅客提供更高的舒適度和創新產品，同時進一步提高營運效率並持續降低碳排放。

永續發展目標始終是我們的首要任務。2023年11月，新航和酷航訂定了目標，於2030年永續航空燃料(SAF)的使用將達到燃料總需求的5%。這是我們實現於2050年達到淨零碳排放目標的重要一步。我們都必須繼續尋找方法降低營運產生的碳排放、減少浪費並減輕對地球環境的影響。

地緣政治風險加劇和總體經濟的不確定性持續為航空業帶來挑戰。石油市場供應風險導致的高燃料價格及非燃料成本的通膨壓力是主要擔憂。新航集團透過兩階段的轉型計劃奠定了堅實的基礎。集團將繼續整合旗下航空公司組合的優勢，持續增強新航和酷航飛航網路之間的連結，將合適的機型部署在合適的市場。同時也將繼續投資業界領先的產品和服務，抓住創造營收和成長的機會，並且維持成本控管。

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