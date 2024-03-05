病父無收入！落魄騎車載孩找食物　幼兒園長：全免費送你

▲幼兒園園長將活動剩下的食物全數送給這名父親。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名父親因為生病無法工作，但是他又是家中的經濟支柱，身無分文的他最後逼不得已到剛辦完活動的幼兒園，要求園長提供一些免費食物，而對方則秒答應，並幫忙將食物搬上機車。

根據《星洲網》報導，馬來西亞一名父親因為生病無法工作，而且工作又是領日薪的，若沒有上班就沒收入，家裡還有老婆小孩要養，全家人已經一整天都沒有吃東西。

身無分文的男子最後走進一間疑似剛辦完活動的幼兒園中，因為他看見桌上有些多出來的食物，因此他就問了幼兒園園長阿布「是否可以給我食物讓家人充飢？」

事發當下幼兒園才剛結束活動，老師們正在收拾及清理場地，並將多餘的剩飯剩菜裝入塑膠盒中，最後才要決定如何處理這些食物。

阿布得知對方要求後，他就二話不說將桌上的食物放入男子機車前方的小菜籃中，更給了該名父親一筆現金。其實阿布早就發現這名男子了，「我看他們就一直盯著飯盒中的食物，在幼兒園附近徘徊好幾圈，眼睛從沒離開過桌上的食物」。

小孩收到食物後，原本肚子餓的他們臉上逐漸露出笑容，並對男子說「爸爸回家吧！可以和媽媽一起吃食物了」。阿布目睹這幕後，就想呼籲政府應積極幫助弱勢族群，應該要互相照應，若能伸出援手幫助他們就不要吝嗇。

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