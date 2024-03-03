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冰島火山恐在數小時內噴發　知名景點「藍湖溫泉」急撤離

▲▼ 冰島知名旅遊景點藍湖溫泉（Blue Lagoon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲冰島知名旅遊景點藍湖溫泉2日撤離疏散。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

冰島氣象局表示，雷克雅內斯半島的Sundhnúkagígar火山即將噴發，城鎮格林達維克及其附近地區，包括熱門旅遊景點「藍湖溫泉」（Blue Lagoon）已被疏散。當地出現強烈地震活動之後，岩漿開始流動，火山學家稱，岩漿深度約4公里，這意味著火山噴發可能在數小時內發生。

CNN引述冰島國家廣播公司報導指出，藍湖溫泉已於2日透過網站發布聲明稱，由於數公里外的已知區域地震活動增加，啟動撤離疏散機制，將至少關閉營運到3日，會持續密切遵循當局指導方針和建議。另據Iceland Review，藍湖溫泉疏散當下約有600人至800人，包括spa與度假村的顧客與工作人員，歷經40分鐘完成疏散。

火山學者索爾達森（Thorvaldur Thordarson）向冰島國家廣播公司透露，岩漿深度約為4公里，這意味著火山噴發可能在數小時內發生。除了藍湖溫泉，附近城鎮格林達維克（Grindavik）也正在撤離。當地警方表示，撤離疏散進展順利，近期這幾日只有幾個人在此。

藍湖溫泉距離冰島首都、最大城市雷克雅維克（Reykjavik）不到1小時車程，是該國最受歡迎的旅遊景點之一，以其奶藍色、舒適的溫暖海水聞名。藍湖溫泉位在冰島西南端雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula），冰島國際航空樞紐基夫拉維克機場（Keflavik International）也在此處。

冰島是地球上最活躍的火山地區之一。就在去年11月，藍湖在24小時內側得1400次地震之後，關閉一周。

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