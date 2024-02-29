快訊／小貨車撞進八堵派出所！重傷警送醫不治

記者郭世賢、閔文昱／基隆報導
基隆八堵派出所29日晚間22時許驚傳一起驚悚事故，一輛小貨車不明原因撞進派出所內，造成2名皆24歲員警受傷，其中1名男性員警失去生命跡象，貨車駕駛事後往鐵軌方向逃逸。據了解，稍早命危員警送醫後搶救不治，目前警方還在釐清肇事原因。
第三分局指出，2名受傷員警分別為蘇昱鴻（警專40期、89年次、OHCA急救不治）、廖訢恬（110期特考班、89年次、左腿、右額頭擦傷），基隆市市長謝國樑第一時間也趕赴醫院了解狀況，詳細案發原因仍持續調查中。
記者郭世賢、閔文昱／基隆報導
基隆八堵派出所29日晚間22時許驚傳一起驚悚事故，一輛小貨車不明原因撞進派出所內，造成2名皆24歲員警受傷，其中1名男性員警失去生命跡象，貨車駕駛事後往鐵軌方向逃逸。據了解，稍早命危員警送醫後搶救不治，目前警方還在釐清肇事原因。
第三分局指出，2名受傷員警分別為蘇昱鴻（警專40期、89年次、OHCA急救不治）、廖訢恬（110期特考班、89年次、左腿、右額頭擦傷），基隆市市長謝國樑第一時間也趕赴醫院了解狀況，詳細案發原因仍持續調查中。
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