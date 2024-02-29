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陸船2死真相！第一時間蒐證照片曝　3大原因釀翻覆

吊掛作業在金門碼頭吊岸時，舷外機方向明顯偏右。（海巡署提供）

▲吊掛作業在金門碼頭吊岸時，舷外機方向明顯偏右。（讀者提供 ）

圖文／鏡週刊

中國快艇在金廈海域越界，為躲避我海巡翻覆釀2死，全案由金檢偵辦中，本刊取得辦案人員事發後第一時間採證的蒐證照片，翻覆快艇配備的「雙舷外機」都呈現朝右的姿態，參與協助處理本案的海巡官員及海事專家都研判，中國快艇操車桿在翻覆前，曾一度飆破40節，處於急轉彎加速，吃水淺、重心偏移，3大原因都會釀成翻船。

本刊取得海巡署15日事發隔天，在金門出動起重機吊掛作業採證的照片，當天包括金檢及海巡署人員都在現場，共同協助檢方會勘快艇俥體鑑定的海巡官員告訴本刊：「中國快艇2具舷外機都明顯朝右。」加上船倉內操車桿是處於前推到底的狀況，由此可以研判，快艇是處於右滿舵，形同高速急轉彎的狀況下翻覆。

海巡與金檢會勘翻覆陸艇時，2具發動機都處於前推到底檔位，處於全速狀態。（海巡署提供）

▲海巡與金檢會勘翻覆陸艇時，2具發動機都處於前推到底檔位，處於全速狀態。（海巡署提供）

該官員透露，接下來的司法偵辦，我方會由司法單位來判斷責任，至於肇事翻覆的原因，也會由第三方鑑定，除了已完成的船舶俥體會勘及採證鑑定，檢方也會委託第三方公正、專業的海事專家及船舶結構專家，根據GPS航跡圖來判讀。

協助辦案人員透露，對照失事船體的發動機及操縱桿狀況，但對岸生還船員在應訊時的筆錄卻表示，當時船體引擎已處於停俥的狀況準備受檢，顯然中方船員的供詞與翻覆船隻實情並不符。

海事專業認為，陸艇擁2具發動機，追求機動高速，也因此增加翻覆風險。（海巡署提供）

▲海事專業認為，陸艇擁2具發動機，追求機動高速，也因此增加翻覆風險。（海巡署提供）

台北海洋科技大學訓練中心主任徐嘉良告訴本刊，出事的中國快艇，就是台灣統稱的動力小船，船本身不大，在台灣類似的噸位多半都是單發動機，但陸艇會裝設發動機，顯見就是該船追求馬力更強的機動力。

徐嘉良說，即使船隻碰撞，也不一定是造成翻覆的主要原因，類似動力小艇的船舶設計，要釀成翻覆沒有這麼容易，也沒有一定的因果關係，但可以確定的是，船速愈快，可能翻覆的機會就愈高，如果真的如海巡人員描述飆到40節（約時速74公里，1節等於時速1海里，換算行程約1.85公里），若剛好又碰上側浪失去重心，就會造成這種最糟的結果。

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