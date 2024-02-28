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台裔蘇維思獲任命美國「勞工部長」　參院委員會1票之差驚險過關

▲▼台裔蘇維思（（Julie Su））獲任命美國「勞工部長」。（圖／翻攝自Facebook／Acting Secretary Julie Su）

▲台裔蘇維思（Julie Su）獲任命美國「勞工部長」。（圖／翻攝自Facebook／Acting Secretary Julie Su）

文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

美國聯邦參議院健康、教育、勞工與退休金委員會今天以1票之差，通過勞工部代理部長蘇維思出任勞工部長的任命案，為蘇維思扶正掃除障礙。蘇維思是移民第2代，父親來自台灣。

參議院健康、教育、勞工與退休金委員會（Senate Committee on Health, Education, Labor and Pensions, HELP）今天下午以11票贊成、10票反對，通過蘇維思（Julie Su）出任勞工部長的人事提名。

在經過委員會通過後，這項人事案將送參院院會等候表決。

▲▼台裔蘇維思（（Julie Su））獲任命美國「勞工部長」。（圖／翻攝自Facebook／Acting Secretary Julie Su）

▲蘇維思目前擔任勞工部代理部長。（圖／翻攝自Facebook／Acting Secretary Julie Su）

目前擔任勞工部代理部長的蘇維思的人事案一波三折。去年2月底，美國總統拜登（Joe Biden）提名蘇維思接替離職的勞工部長華爾希（Marty Walsh）。

蘇維思去年也曾獲得委員會以11票贊成、10票反對通過提名，但這項人事案在參議院院會被擱置長達10個月，拜登於1月重新提名她出任勞工部長。

不過，共和黨籍議員對蘇維思缺乏勞資談判經驗頗有微詞，部分議員也質疑蘇維思的反商業立場。部分民主黨議員也有同樣看法，考慮加入共和黨同僚陣營。若蘇維思人事案要在院會通過，必須全體民主黨議員投下贊同票。

現年55歲的蘇維思在2021年7月出任勞工部副部長之前是民權律師，曾任加州勞工與勞力發展廳（California Labor and Workforce Development Agency）廳長，精通中文與西班牙文。

蘇維思為移民第二代，出生威斯康辛州，她的母親早期因買不起船票，從中國搭貨輪來美國，父親來自台灣，在她還小的時候，全家就搬遷至洛杉磯，南加州從那時起就成為她的家鄉。

若獲國會同意，她將成為拜登政府首位亞裔、也是首位華裔內閣首長。

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