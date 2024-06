豐胸失敗「乳頭發黑」掉下來　準新娘一看傷口崩潰：像被鯊魚咬

▲19歲的麥蒂森豐胸手術失敗,坦言很討厭看見自己的胸部。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國準新娘麥蒂森(Madison Goodwin)遠赴土耳其,接受廉價豐胸手術,未料乳頭發黑壞死、搖搖欲墜,最終完全脫落。她形容,胸前傷口看起來「好像被鯊魚咬到」一樣,目前正在接受英國國民保健署(NHS)治療,希望趕在年底婚禮前痊癒。

19歲的麥蒂森覺得自己的胸部看起來「很大又下垂」,看見閨蜜分享成功經驗後,立刻預約伊斯坦堡的同一間診所,並於4月30日接受手術,包括隆乳、提胸及乳頭重建,總共只要4000英鎊(約新台幣16.5萬元),而相同手術在英國卻要價9000英鎊(約新台幣37萬元)。

