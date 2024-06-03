豐胸失敗「乳頭發黑」掉下來　準新娘一看傷口崩潰：像被鯊魚咬

▲19歲的麥蒂森豐胸手術失敗，坦言很討厭看見自己的胸部。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國準新娘麥蒂森（Madison Goodwin）遠赴土耳其，接受廉價豐胸手術，未料乳頭發黑壞死、搖搖欲墜，最終完全脫落。她形容，胸前傷口看起來「好像被鯊魚咬到」一樣，目前正在接受英國國民保健署（NHS）治療，希望趕在年底婚禮前痊癒。

19歲的麥蒂森覺得自己的胸部看起來「很大又下垂」，看見閨蜜分享成功經驗後，立刻預約伊斯坦堡的同一間診所，並於4月30日接受手術，包括隆乳、提胸及乳頭重建，總共只要4000英鎊（約新台幣16.5萬元），而相同手術在英國卻要價9000英鎊（約新台幣37萬元）。

Model's breast left looking like a 'shark bite' after 'impulse' Turkey op https://t.co/Cds2cbNZr1 — SunHealth (@TheSunHealth) June 2, 2024

麥蒂森回憶，5月3日回診時，右邊乳頭就開始泛紫，但醫師堅稱幾天內就會恢復，自己才放心飛回英國，沒想到情況越來越糟，術後第12天更換繃帶時，乳頭甚至完全脫落。她嚇得立刻就醫，「當時我的乳頭已經壞死，部分地方發黑。看起來真的很像被鯊魚咬了……他們一直說，我必須做皮膚移植或乳頭紋身，如果再晚一點，甚至可能沒命。」

麥蒂森正在等待胸部傷口痊癒，才能接受皮膚移植與乳頭刺青，她坦言「我沒有真的做太多研究，這完全是一時衝動。我非常興奮，我媽媽訂了機票… …我們真的以為這會像是一次小小的假期」，也警告女性選擇國內的整形外科診所，因為風險實在太大了，「至少如果出了什麼問題，他們會非常迅速地幫助你。」