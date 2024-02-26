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驚見「人猴扭打成一團」！她被「山道猴」打趴滾地　狂拍車窗求救

 女子和猴子打成一團，場面十分驚險。（圖／翻攝自「Yee Chieng」臉書）

▲女子和猴子打成一團，場面十分驚險。（圖／翻攝自「Yee Chieng」臉書）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名女子，日前在彭亨州雲頂高原遭到猴子攻擊，導致她整個人踉蹌倒地一度無法起身，幸虧此時行車路過的華裔家庭出手相助，才沒發生更大的意外。事後善心人士也將當天拍到的畫面曝光，提醒當地民眾經過附近不要隨便下車。

名叫Yee Chieng的女網友在臉書分享多段行車紀錄器畫面，可見她與家人坐車準備下山，發現路旁竟一名女子正和猴子打成一團，其中女子更是因此重心不穩踉蹌倒地。多虧Yee Chieng的家人及時猛按喇叭驅趕猴子，並讓女子趕緊上車，才沒出現更大的意外。

由於當時一幕太過驚險，女子除了不停發抖，就連原本待在車上的孩子也被嚇哭。Yee Chieng透露，女子是馬來族，本來想在開車下山途中去後車廂拿礦泉水洗手，一不留意就被猴子襲擊，「我們看到就停車，她（女子）狂拍打我們車窗要上車。（我們）一路幫助她（女子），直到警察來為止，當時車上小孩和我都也嚇到，真是驚險。」

Yee Chieng最後提醒，「在雲頂下山路段，不要下車。」貼文一出引發熱議，其他網友相繼直呼「好人有好報」、「猴子不怕人，還會招兵買馬來攻擊人，我曾經拿掃把以為可以驅趕，結果牠們招了一大堆衝過來攻擊我」、「小的時候真被猴子咬過，所以別太靠近，（猴子）隨時會衝過來」，但也有人指出，「猴子通常不會主動攻擊人，會攻擊是因為被人類的動作嚇到感到威脅才攻擊。比如驅趕工作、恐嚇、攻擊。」

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