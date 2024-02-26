台男在泰國遭「爆頭槍殺」！刑事局今證實身分：桃園強盜通緝犯

▲桃園強盜通緝犯石茂強在泰國遭槍殺。（圖／翻攝高檢署網站）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

泰國驚傳有台灣人在當地遭到槍殺，屍體在曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）附近的廢棄商店裡被發現，且頭部有3個彈孔。據了解，死者年約45至50歲，全身刺青，手部還刺個羅字，右手小指與左手中指都戴著金戒指。對此，刑事局今證實，死者為在逃通緝犯石茂強，去年2月初因強盜案件遭到桃園地檢署發布通緝。

根據泰媒報導，素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）附近一間廢棄商店間發現一具男性屍體，泰國警方獲報後立刻前往調查，發現死者為台灣男性，頭部中3槍，臉上全是血跡倒臥在地，粗估死亡時間超過5小時。





▲▼泰國槍擊命案。（圖／翻攝臉書／ข่าวสารเมืองปราการ v2）

報導指出，死者身上全是刺青，手部還刺有羅字，身穿黑衣、牛仔褲，右手小指與左手中指都戴著金戒指，但身上沒有任何身分證件，僅有3181泰銖。

警方進一步調查，發現死者頭部3處槍傷，左側2處、右側一處，而持續調閱監視器發現，案發當天有一輛紅色馬自達一早就在犯罪現場附近繞行多次，最後停在該廢棄商店疑似棄屍。

對此，刑事局今證實死者為在逃通緝犯石茂強，去年2月8日因為強盜案件及持有槍枝遭到桃園地檢署發布通緝，他因此逃亡泰國，但詳細的案發原因仍待進一步調查釐清。