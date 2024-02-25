怒堵馬克宏大罵滾蛋辭職　法國數百農民展場與警爆衝突

記者詹雅婷／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日出席巴黎年度農產品展覽會宣布開幕，但他面臨的群眾是數百名憤怒的農民，眾人大聲抗議怒罵、吹響哨子，與警方爆發衝突，現場狀況一片混亂，還有人高喊「馬克宏辭職」、「滾蛋」。

▲法國總統馬克宏24日出席巴黎年度農產品展覽會。（圖／路透）

綜合法新社、法廣等報導，歐洲各地農民爆發抗議潮，要求更好的待遇、更少的官僚程序，這樣的情形在法國也不例外，農民先前警告若政府單位沒有兌現承諾滿足要求，馬克宏造訪農產品展覽的行程將不會順利進行。

當地24日上午8時左右，也就是展覽開幕約1小時前，大批憤怒示威者強行通過大門，與展場保全發生衝突，警力隨即入場維持秩序，示威者被控制在安全距離範圍內，但眾人不斷吹響哨子、發出噓聲。

起初，鎮暴警察把抗議者與馬克宏隔開，馬克宏在展場品嘗諾曼第蜂蜜、阿爾卑斯山起司等農產品，並與參展商握手寒暄，但當進入畜牧區時，數百名示威者撞破圍欄，與警方發生衝突。

▲現場陷入一片混亂。（圖／CFP）

現場隨後陷入一片混亂，展覽多次喊卡，之後才重新開放大眾入場。不只如此，還有數名農民朝攤位丟糞肥，控訴乳品公司Lactalis低價收購牛奶。巴黎當局表示，警方逮捕3名製造騷亂者，這3人隨後獲釋。法新社記者透露，當馬克宏正式剪綵時，還聽到現場有人大罵「馬克宏辭職」、「滾蛋」。

報導指出，馬克宏與「全國農民工會聯合會」（FNSEA）等3個主要農民工會領導人進行2小時的會議。馬克宏脫下外套、捲起袖子，聽取大眾對於價格、官僚作風、國家援助的怨言，但到場抗議的示威農民並不埋單，更稱「他不讓我們發聲。我們要他滾蛋」。

▼馬克宏聽取大眾怨言，但到場抗議的示威農民並不埋單。（圖／路透）