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人妻賣淫「讓老公抽成」爽賺！　網傻眼：刷新三觀

▲▼性感,女子,賣淫,性侵,。（圖／翻攝自Pixabay）

▲人妻在老公的同意下去賣淫，還讓對方抽成。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名33歲人夫因經濟問題和老婆發生爭執後，竟同意讓對方「兼差」賣淫，每單還會分給他三分之一，整年下來夫妻倆雖賺了不少錢，但感情卻也逐漸失和，老婆除了花錢越來越揮霍外，還時常辱罵他，讓他身心俱疲，卻因放不下孩子而不願分開。

根據《中國報》報導，馬來西亞電台DJ陳峰在粉專上分享一位聽眾的故事，有一名33歲人夫表示，自己每個月薪水約有7600令吉（約台幣5萬元），而且家中還有2間房子，一間自住、一間出租，生活過得還算優渥，豈料老婆和自己的媽媽處不來，所以要求他再買一棟房子，每月房貸高達4300令吉（約台幣3萬元）。

房貸加上孩子的學費、日常開銷，男子表示，一個月的薪水幾乎剩沒多少，所以老婆就要求外出工作，但因為妻子學歷不高也無一技之長，所以就說服他允許自己去賣淫，還直接說可以藉此和年輕的小鮮肉玩玩。

男子最終在經濟考量之下妥協，而老婆每次賣淫可賺3000令吉（約台幣2萬元），還會分給他1000令吉（約台幣7000元），兩人不知不覺在過去一年賺了不少錢，但感情也開始出現問題。

男子說，老婆開始賺錢之後，除了花錢越來越揮霍外，還開始對他家暴，起初只是言語辱罵，後來甚至直接動手毆打。男子說，這段時間以來他身心俱疲，心理開始出現問題也尋求了醫生幫助，但想到兩人的孩子，還是沒辦法一走了之。

網友們看到後紛紛表示，這故事簡直像在看八點檔，「這故事又刷新我三觀」、「眼睛真的翻到月球去」、「生活並不苦，苦的是慾望」、「一個想玩的女人配上一個想不開的男人」、「真的非常無語」。

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