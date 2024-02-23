獨／林穎孟涉貪開庭！具保人「誠泰銀行少東」突退保　她恐遭羈押

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

曾被稱為「甜心議員」的台北市前市議員林穎孟涉詐助理費，台北地院今開庭，而原先在檢方偵辦時，為林穎孟繳納100萬的具保人卻聲請退還保釋金，法官因此當庭諭令林要在今晚10點前繳出保釋金，否則將以有逃亡之虞羈押。據悉，該具保人為誠泰銀行少東林致光，2022年林穎孟尋求連任但落選後，2人登記結婚，但去年底感情生變離婚，林致光因此聲請退保。

▲台北市前市議員林穎孟涉貪，具保人突聲請退保，她恐當庭被羈押。（圖／記者黃哲民攝）

林穎孟日前被控，任內與前男友葉曜彰共謀以人頭助理詐領公費補助26萬餘元，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，檢方偵辦後，諭令她100萬元交保。而後續偵結，檢方認定林穎孟罪嫌，將她依法起訴。

台北地院今再次開庭，但卻出現戲劇化轉折，原先替林穎孟繳納100萬元的具保人林致光卻突然聲請退還保釋金，法官當庭諭令林穎孟要在今晚10點前繳出100萬元，否則將會以有逃亡之虞羈押，林穎孟對此當場大驚失色，直呼自己沒錢。

法官表示，林致光陳報，林穎孟名下有間房子，但林穎孟回應那是媽媽買給她的，而且還有300萬的房貸。林穎孟律師當庭抗議太匆促，且林穎孟現無業，一時籌不出錢，希望有替代方案，但法官仍指揮法警將林穎孟帶往候審室留置湊錢。

據了解，林致光是誠泰銀行少東，為林穎孟辦保時，是林穎孟男友，2022年林穎孟尋求連任但落選後，2人登記結婚，但去年底情變，似乎已離婚，所以林致光聲請退保。