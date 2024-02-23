3姊弟遭撞飛「2姊命危」！家境清寒　彰縣府開設捐款專戶

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化陳姓3姊弟(10歲、9歲、8歲)昨(22日)晚間6時許放學走路回家，卻遭到74歲蕭姓男子開休旅車從後方高速撞飛，其中2名姊妹當場沒了生命跡象，雖經搶救恢復心跳，但狀況仍不樂觀。此外，由於3姊弟家境清寒，龐大的醫療費用恐讓家中經濟雪上加霜，彰化縣政府社會處稍早也開設捐款專戶，盡全力協助3姊弟一家。

▲彰化伸港三姊弟過馬路遭撞飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起案件發生在昨天晚間6時22分，3姊弟平時都由伯父接送，但因伯父眼睛開刀臨時無法到場，3姊弟便自行走路回家，沒想到就在離家僅500公尺遠的斑馬線上，遭到無照駕駛的蕭男開車撞飛，其中2姊妹當場沒了生命跡象，備緊急送醫搶救。據了解，2姊妹送醫後雖恢復心跳，但昏迷指數僅3，狀況相當危急，目前院方仍在積極搶救中。

▲▼三姊弟家境清寒，家中經濟僅靠阿公、姑婆支撐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外，3姊弟家境清寒，父母離異，平時都由阿公、叔叔、伯父、姑婆等親屬代為照顧，而經濟全靠阿公、姑婆支撐，此次意外恐讓家中經濟雪上加霜。對此，彰化縣政府也開設捐款專戶，將盡全力幫助3姊弟一家。

彰化縣社會救助金專戶匯款方式：

(一)請於台灣銀行匯款單內填寫以下資料：

1.解款行：台灣銀行004 分支單位：彰化分行

2.收款人帳號：933727-016-00208 (14碼)

3.戶名：彰化縣社會救助金專戶

(二)注意事項：

1.僅能以匯款方式匯款，不可以ATM 方式(無法分辨捐款資料)。

2.如果民眾要捐款本府可代為轉交，請依照網頁步驟捐款，並註明「指定捐款伸港鄉陳姓3姐弟」。

3.因銀行無法提供匯款人基本資料，故匯款後請將匯款收據傳真至04-7285856或寄電子郵件至C650017@email.chcg.gov.tw及電知社會工作及救助科04-7532237陳社工督導或04-7532260許小姐，並註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，以便寄送開立的捐款收據。