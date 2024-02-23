　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台積電救世主到！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

▲▼台積電位於日本熊本的半導體工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電位於日本熊本的半導體工廠。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台積電熊本廠24日（六）開幕，日本智庫九州經濟調查協會估計台積電在10年內創造的經濟效益至少上看20兆日圓；熊本縣也出現人才爭奪戰，廠房附近地價暴漲，台日許多企業和商家打算進駐熊本，共逐淘「晶」夢。

2021年11月9日，台積電與索尼半導體製造宣布在熊本縣合資設立「日本先進半導體製造公司」（JASM），採用22奈米及28奈米製程提供專業積體電路製造服務，初期預估資本支出約70億美元。

● 10年創造逾20兆日圓經濟效益

九州經濟調查協會預估，台積電（TSMC）在熊本縣設子公司JASM的消息傳出後，帶動九州、沖繩、山口縣的半導體相關設備投資，預估從2021年起的10年間帶來的經濟效益高達20兆770億日圓（約新台幣4.35兆元），熊本縣現在天天都有台積電或半導體的消息。日本媒體也跟上風潮，近日陸續推出「半導體沸騰」、「半導體，日本復活的號角響起」等專題報導。

日本九州有福岡、熊本、大分等7縣，1980年代形成半導體聚落，被稱為「矽島」。1990年日本製半導體全球市占率49%，達到顛峰，2021年全球市占率僅剩6%。現在隨著台積電到熊本縣設廠，為矽島九州帶來極大希望。

此外，台積電進駐熊本也帶動當地薪資。日本TBS新聞台報導，台積電開出的臨時工薪資條件比當地的基本工資要好。當地的基本時薪為898日圓（約新台幣188元），但台積電給夜班清潔員的時薪為1800日圓（約新台幣377元）；其他像是日班清潔員和員工餐廳人員，也有1300至1650日圓不等。

▼台積電在日本熊本周六將揭幕，一輛半導體通勤巴士駛往熊本縣菊代町的JASM工廠。日本日月光 (JASM) 是台積電 (TSMC) 的子公司（圖／達志影像／美聯社）

▲▼台積電在日本熊本將開幕，一輛半導體通勤巴士駛往熊本縣菊代町的JASM工廠。日本日月光 (JASM) 是台積電 (TSMC) 的子公司（圖／達志影像／美聯社）

● 矽島九州東山再起

矽島九州最初是三菱電機1960年代到九州設廠，其中又以熊本縣聚集最多半導體製造廠。1960年代末期起，東芝、東京威力科創、瑞薩電子、羅姆半導體集團、京瓷等大廠商陸續進駐，九州的半導體產值約占日本半導體產值4成左右。

1980年代後半，NEC以九州的熊本川尻廠為主力生產據點，當時DRAM市占全球居冠。1990年代以後，日本半導體廠商誤判形勢，輸給積極投資的台灣、韓國等。

2000年以後，NEC退出DRAM市場、Panasonic半導體生產撤出九州、東芝將主力廠遷至本州，九州半導體生產規模縮小，但汽車產業興盛，矽島變成「車島」。後來只有索尼集團在鹿兒島縣及熊本縣增設工廠。

隨著美中經濟摩擦加劇、俄羅斯對烏克蘭發動侵略，各國重視半導體供應鏈問題。JASM的投資額約86億美元（約1兆2000億日圓），日本政府將半導體技術列為攸關安保的重要戰略技術，決定對JASM建設費最高補助4760億日圓，這可創出1700個就業機會，JASM在今年底以前將開始出貨。

此外，台積電今年2月6日宣布，將透過子公司JASM在日本熊本縣興建第二座晶圓廠，預計在2024年底開始興建、2027年底開始營運。豐田汽車公司也將投資JASM少數股權。

有媒體報導，台積電甚至有可能在日本興建第三座晶圓廠，熊本縣以外的城市都想爭取，主要是看到熊本縣目前因為台積電帶來榮景。

九州除了熊本縣，宮崎縣也有其他半導體相關大廠陸續進行大規模投資，九州經濟連合會會長倉富純男去年秋天在「九州地域戰略會議」後的記者會上強調，「這是九州矽島東山再起百年一遇的良機」。

▼台積電位於日本熊本的半導體工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼台積電位於日本熊本的半導體工廠。（圖／達志影像／美聯社）

● 台灣腔中文、八寶粥、黑松沙士現熊本

台積電熊本廠位於熊本縣菊陽町，中央社記者去年8月底造訪，看到新廠廠房接近完工，去年12月建築已完工，擁有日本境內規模最大、製造半導體的無塵室。

台積電熊本廠JASM周邊原本都是農地，隨著台積電進駐，原本沒什麼人搭乘的車站，現在每逢上下班時刻，車站排隊人潮中，也可聽到用台灣腔說中文的民眾。

台積電已有部分員工及眷屬住進熊本縣，當地的百貨公司鶴屋或超市有時會推出「台灣食品專區」，像是鳳梨酥、花生，以及泰山八寶粥、黑松沙士等台灣人耳熟能詳的商品出現在架上。

● 旅日台灣企業家前進熊本設「台灣村」

值得一提的是，現在還有旅日的台灣企業家向中央社記者表示，計劃在熊本縣設「台灣村」或華僑學校；有在東京經營台灣小吃的台僑考慮到熊本開店，趕搭這波台積電熊本設廠榮景。此外，熊本阿蘇機場附近可見到新飯店等多項建設陸續完工。

 

ET快訊
現場畫面曝！家長帶武士刀衝進國小　遭警壓制
朱國榮傳被萬那杜軟禁！
國小3姊弟走斑馬線遭撞飛命危　驚悚畫面曝光
包小柏用AI「復活22歲病逝愛女」！
黃品源爆再婚！「娶俄美女」新娘身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲議會遭間諜軟體入侵　安委會所有成員手機送檢

台積電救世主到！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

熊本工商界領袖「盼台積電救熊本」：帶來明治維新以來的黎明

黃仁勳：輝達為中國市場開發2新款AI晶片　正提供樣品

美國官員：中國從現行國際體系中獲益　卻試圖顛覆

日本17歲男高生陳屍湖邊！警方逮捕5名少年　兇嫌母嘆：我兒子很乖

台積電讓熊本認識台灣食物！熊本超市推薦這款泡麵　台網友激動

日本「開放女性參加」裸祭登場！爭相搶奪撫摸神男　激情畫面曝光

新加坡兄妹亂倫！媽放任兒子性侵女兒　判關4年半

YTR嗨砸6400多萬買房「鼓勵年輕人」　大馬房仲踢爆：根本在騙！

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

郭書瑤被蹭胸

全聯結車停路邊...BMW自車尾高速猛親　半截車身塞車底駕駛一命嗚呼

歐洲議會遭間諜軟體入侵　安委會所有成員手機送檢

台積電救世主到！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

熊本工商界領袖「盼台積電救熊本」：帶來明治維新以來的黎明

黃仁勳：輝達為中國市場開發2新款AI晶片　正提供樣品

美國官員：中國從現行國際體系中獲益　卻試圖顛覆

日本17歲男高生陳屍湖邊！警方逮捕5名少年　兇嫌母嘆：我兒子很乖

台積電讓熊本認識台灣食物！熊本超市推薦這款泡麵　台網友激動

日本「開放女性參加」裸祭登場！爭相搶奪撫摸神男　激情畫面曝光

新加坡兄妹亂倫！媽放任兒子性侵女兒　判關4年半

YTR嗨砸6400多萬買房「鼓勵年輕人」　大馬房仲踢爆：根本在騙！

她待業「每天睡到中午」糜爛到崩潰：該做什麼　過來人2建議甩焦慮

人行道騎車撞高中生！阿伯跳針嗆聲「警察到場秒變臉」網狂讚2人

歐洲議會遭間諜軟體入侵　安委會所有成員手機送檢

台積電救世主到！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

最害怕孤單的3大星座！雙魚很需要愛與被愛　Top 1只是表面裝冷漠

熊本工商界領袖「盼台積電救熊本」：帶來明治維新以來的黎明

基隆教保員涉「重壓2歲男童」！托嬰中心未通報　市府出手了

中職安排官辦熱身賽　規劃5場地開打

海巡署欠缺「3061具秘錄器」　陳建仁承諾以第二預備金補足

這個男人太狠！嫌就醫麻煩「自割痔瘡5年」　剪刀、錐子全用過

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

黃仁勳：輝達為中國市場開發2新款AI晶片

飛機沒「第4、13、14、17排座位」原因曝

熊本超市推薦這款泡麵　台網友激動了

這款「監視器」爆安全漏洞　陌生人家中畫面隨便看

台積電來了！日媒：日本復活號角響起

日本「開放女性參加」裸祭登場！激情畫面曝

日17歲男陳屍湖邊　兇嫌母嘆：我兒子很乖

日工商界領袖：盼台積電救熊本

女優「上下晃動」太性感　被趕出健身房委屈

女童海邊挖沙活埋亡　心碎畫面曝光

納瓦尼死法悽慘　「一拳斃命」重擊心臟身亡

辦公室淪砲房　男女「前後衝刺」超嗨

刮中1千多萬元太嗨　男把彩券忘在商店

歐洲議會遭間諜軟體入侵　手機送檢

更多熱門

相關新聞

董至成砸600萬買股票「驚人股息曝光」

董至成砸600萬買股票「驚人股息曝光」

出道33年，今年58歲的董至成，（22日）為同名合輯《董至成AKA懂製程》舉辦發片記者會，他自豪地說新歌上架有好兆頭，希望可以將公司投入的200完成本賺回，「我買的台積電股票還大漲！」透露1年間以一股550元買下台積電股票，沒想到如今飆漲近700多元，讓他看到差點以為手機壞了！

熊本超市推薦這款泡麵　台網友激動了

熊本超市推薦這款泡麵　台網友激動了

日本「開放女性參加」裸祭登場！激情畫面曝

日本「開放女性參加」裸祭登場！激情畫面曝

ETF新兵來了！00941聚焦台積電上游　每股15元甜甜價2／26開募

ETF新兵來了！00941聚焦台積電上游　每股15元甜甜價2／26開募

台積電來高雄威力太強　楠梓建案實登19天熱賣137戶

台積電來高雄威力太強　楠梓建案實登19天熱賣137戶

關鍵字：

台積電熊本廠熊本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

即／畫面曝！男子帶武士刀衝學校

包小柏用AI「復活病逝愛女」！找回夫妻交集：半年沒說話

《你的名字》製片遭逮捕！　轉帳給15歲女高中生求裸照

董至成砸600萬買股票「驚人股息曝光」

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

海洋館潛水員沉水底亡！遊客隔玻璃盯看10分鐘：以為假人

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

陸歌手開唱硬寫「中國台北」！網歪樓刷一排：他誰

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

林志玲日本餐廳被巧遇！「單手抱2歲兒」側臉超軟萌

篠崎泫揭和Toyz真實關係！

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面