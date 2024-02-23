台積電救世主到！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

▲台積電位於日本熊本的半導體工廠。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

台積電熊本廠24日（六）開幕，日本智庫九州經濟調查協會估計台積電在10年內創造的經濟效益至少上看20兆日圓；熊本縣也出現人才爭奪戰，廠房附近地價暴漲，台日許多企業和商家打算進駐熊本，共逐淘「晶」夢。

2021年11月9日，台積電與索尼半導體製造宣布在熊本縣合資設立「日本先進半導體製造公司」（JASM），採用22奈米及28奈米製程提供專業積體電路製造服務，初期預估資本支出約70億美元。

● 10年創造逾20兆日圓經濟效益

九州經濟調查協會預估，台積電（TSMC）在熊本縣設子公司JASM的消息傳出後，帶動九州、沖繩、山口縣的半導體相關設備投資，預估從2021年起的10年間帶來的經濟效益高達20兆770億日圓（約新台幣4.35兆元），熊本縣現在天天都有台積電或半導體的消息。日本媒體也跟上風潮，近日陸續推出「半導體沸騰」、「半導體，日本復活的號角響起」等專題報導。

日本九州有福岡、熊本、大分等7縣，1980年代形成半導體聚落，被稱為「矽島」。1990年日本製半導體全球市占率49%，達到顛峰，2021年全球市占率僅剩6%。現在隨著台積電到熊本縣設廠，為矽島九州帶來極大希望。

此外，台積電進駐熊本也帶動當地薪資。日本TBS新聞台報導，台積電開出的臨時工薪資條件比當地的基本工資要好。當地的基本時薪為898日圓（約新台幣188元），但台積電給夜班清潔員的時薪為1800日圓（約新台幣377元）；其他像是日班清潔員和員工餐廳人員，也有1300至1650日圓不等。

▼台積電在日本熊本周六將揭幕，一輛半導體通勤巴士駛往熊本縣菊代町的JASM工廠。日本日月光 (JASM) 是台積電 (TSMC) 的子公司（圖／達志影像／美聯社）



● 矽島九州東山再起

矽島九州最初是三菱電機1960年代到九州設廠，其中又以熊本縣聚集最多半導體製造廠。1960年代末期起，東芝、東京威力科創、瑞薩電子、羅姆半導體集團、京瓷等大廠商陸續進駐，九州的半導體產值約占日本半導體產值4成左右。

1980年代後半，NEC以九州的熊本川尻廠為主力生產據點，當時DRAM市占全球居冠。1990年代以後，日本半導體廠商誤判形勢，輸給積極投資的台灣、韓國等。

2000年以後，NEC退出DRAM市場、Panasonic半導體生產撤出九州、東芝將主力廠遷至本州，九州半導體生產規模縮小，但汽車產業興盛，矽島變成「車島」。後來只有索尼集團在鹿兒島縣及熊本縣增設工廠。

隨著美中經濟摩擦加劇、俄羅斯對烏克蘭發動侵略，各國重視半導體供應鏈問題。JASM的投資額約86億美元（約1兆2000億日圓），日本政府將半導體技術列為攸關安保的重要戰略技術，決定對JASM建設費最高補助4760億日圓，這可創出1700個就業機會，JASM在今年底以前將開始出貨。

此外，台積電今年2月6日宣布，將透過子公司JASM在日本熊本縣興建第二座晶圓廠，預計在2024年底開始興建、2027年底開始營運。豐田汽車公司也將投資JASM少數股權。

有媒體報導，台積電甚至有可能在日本興建第三座晶圓廠，熊本縣以外的城市都想爭取，主要是看到熊本縣目前因為台積電帶來榮景。

九州除了熊本縣，宮崎縣也有其他半導體相關大廠陸續進行大規模投資，九州經濟連合會會長倉富純男去年秋天在「九州地域戰略會議」後的記者會上強調，「這是九州矽島東山再起百年一遇的良機」。

▼台積電位於日本熊本的半導體工廠。（圖／達志影像／美聯社）



● 台灣腔中文、八寶粥、黑松沙士現熊本

台積電熊本廠位於熊本縣菊陽町，中央社記者去年8月底造訪，看到新廠廠房接近完工，去年12月建築已完工，擁有日本境內規模最大、製造半導體的無塵室。

台積電熊本廠JASM周邊原本都是農地，隨著台積電進駐，原本沒什麼人搭乘的車站，現在每逢上下班時刻，車站排隊人潮中，也可聽到用台灣腔說中文的民眾。

台積電已有部分員工及眷屬住進熊本縣，當地的百貨公司鶴屋或超市有時會推出「台灣食品專區」，像是鳳梨酥、花生，以及泰山八寶粥、黑松沙士等台灣人耳熟能詳的商品出現在架上。

● 旅日台灣企業家前進熊本設「台灣村」

值得一提的是，現在還有旅日的台灣企業家向中央社記者表示，計劃在熊本縣設「台灣村」或華僑學校；有在東京經營台灣小吃的台僑考慮到熊本開店，趕搭這波台積電熊本設廠榮景。此外，熊本阿蘇機場附近可見到新飯店等多項建設陸續完工。