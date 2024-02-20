IC設計大廠處長「激吻肉纏」女同事！網曝「公司見本人」：他很猛

▲IC設計大廠處長人夫爆不倫。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名網友在Dcard上爆料，一名國內IC設計大廠處長人夫爆不倫，他跟女同事「車震」15分鐘，完事後還在停車場激吻。貼文曝光後，也有人同事稱，「女孩兒都知道他很猛了，人氣直線上升」、「每一個他都認識。」

原PO發文，處長XXX跟採購同事在車上發生關係，2人還利用職務之便私設代理公司，而他還和同夥迫使各家封裝廠及基板廠，導入次級代理產品謀取暴利。令人注意的是，原PO貼出的偷情影片，處長跟女同事在停車場激吻，女方還一度把腳勾在他身上，非常忘我。

▲女子大膽勾腿、將手伸進處長級人夫衣服內撫摸。（圖／翻攝自論壇Dcard）

貼文曝光後，網友紛紛留言「摩鐵不去，選在停車場給人看，真的太好笑」、「女生太老了」、「這個真的嗨而且還是專業徵信社拍的好猛」、「也拍得太清楚同事認得出來吧」、「天啊這兩個人還有去上班嗎」、「男的都不挑的嗎，光看女生走路的樣子我就吃不下去了，女的是喪偶所以一臉飢渴很久的樣子嗎？腳在那邊勾」。

有該廠同事說「在公司還是有看到本人，絲毫不受影響，影片流出讓女孩兒都知道他很猛了，人氣直線上升」、「每一個我都認識！裡面有幾個其實是對封裝廠很Nice的窗口」，也有同仁老婆說，「老公常常在電梯遇到他們還以為是夫妻。」

也有人說，「我要的是那15分鐘啊」、「給我看抱抱幹嗎」、「一定有隱情，所以原PO刪文了」。據悉，原文目前已遭移除。

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