高級社區「恐怖屋」傳惡臭　警進門發現女睡哥哥腐爛屍體旁5年

▲警方在女子家中發現屍體。（圖／翻攝自TikTok／emily98kate）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本郊區發生一起駭人事件，一名住在高級社區的70歲女子竟然伴屍生活，睡在已經腐爛的哥哥屍體旁長達5年，警方還在屋內發現大量垃圾、糞便和老鼠，居住環境非常髒亂。

維多利亞州警方接到民眾投訴，居住在墨爾本西南方郊區吉朗(Geelong)的70歲女子家中傳來惡臭，而且囤放了大量雜物、垃圾影響到其他住戶，警方2022年12月28日前往民宅查訪情況，結果不但在屋內發現大量垃圾，竟然還有一具男性屍體。

當地媒體報導，這名女子可能已經陪伴哥哥的屍體長達2至5年，恐怖發現也讓社區民眾感到驚慌。附近居民表示，多年來他們一直向警方投訴那棟房子，當地人都稱那棟房子為「恐怖屋」。

居民妮可(Nicole Stratton)表示，「每次經過那棟房子都會聞到惡臭，但我們一直以為那是垃圾的味道，那間房子的百葉窗總是放下來的，車庫堆滿了垃圾，真的很噁心」，還透露警方從現場移出來的屍體已經腐爛到只剩下骨骸，惡臭引來大量蒼蠅。

警方表示，在正式發現男子屍體以前，他們曾多次前往該房屋進行查訪，「這是一起不幸事件，我們向男子家人與朋友致上最誠摯的哀悼」。70歲女屋主去年接受警方調查後已被無罪釋放，警方目前仍在調查男子死因。