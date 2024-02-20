　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高級社區「恐怖屋」傳惡臭　警進門發現女睡哥哥腐爛屍體旁5年

高級社區「恐怖屋」傳惡臭　警進門發現女睡哥哥腐爛屍體旁5年。（圖／翻攝自TikTok／emily98kate）

▲警方在女子家中發現屍體。（圖／翻攝自TikTok／emily98kate）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本郊區發生一起駭人事件，一名住在高級社區的70歲女子竟然伴屍生活，睡在已經腐爛的哥哥屍體旁長達5年，警方還在屋內發現大量垃圾、糞便和老鼠，居住環境非常髒亂。

維多利亞州警方接到民眾投訴，居住在墨爾本西南方郊區吉朗(Geelong)的70歲女子家中傳來惡臭，而且囤放了大量雜物、垃圾影響到其他住戶，警方2022年12月28日前往民宅查訪情況，結果不但在屋內發現大量垃圾，竟然還有一具男性屍體。

當地媒體報導，這名女子可能已經陪伴哥哥的屍體長達2至5年，恐怖發現也讓社區民眾感到驚慌。附近居民表示，多年來他們一直向警方投訴那棟房子，當地人都稱那棟房子為「恐怖屋」。

居民妮可(Nicole Stratton)表示，「每次經過那棟房子都會聞到惡臭，但我們一直以為那是垃圾的味道，那間房子的百葉窗總是放下來的，車庫堆滿了垃圾，真的很噁心」，還透露警方從現場移出來的屍體已經腐爛到只剩下骨骸，惡臭引來大量蒼蠅。

警方表示，在正式發現男子屍體以前，他們曾多次前往該房屋進行查訪，「這是一起不幸事件，我們向男子家人與朋友致上最誠摯的哀悼」。70歲女屋主去年接受警方調查後已被無罪釋放，警方目前仍在調查男子死因。

ET快訊
黃捷、徐巧芯激烈衝突！　他看藍綠開戰：違規杯葛先輸一半
快訊／關鍵畫面曝！女大生「閃過電桿」突自摔遭輾
女大生遭輾斃！後方女騎士英勇秒反應　衝上前保護她
LIVE／晚安小雞遭陸拒絕庇護！網紅預言結局　IC廠處長勾腿
陸漁民2死家屬抵金門！　陸方批粗暴：要求台灣認真對待
到處貼滿「f翁天信」！　環保局要罰了
快訊／黃捷、徐巧芯大戰！　立院搶麥爆衝突
快訊／撞擊畫面曝！女大生遭輾斃　6騎士直擊嚇傻
iPhone 16 Pro二大新色爆料！　「沙漠鈦」曝光
快訊／立院爆衝突！　藍綠對嗆39分鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男稱急著出國沒丟垃圾　鄰居聞惡臭報案發現「行李箱藏女屍」

查看寵物監視器發現「女兒叫別人爸爸」　男測DNA崩潰：真的被綠

獨居男餵狗被「13隻比特犬」圍攻撕咬　陳屍在自家院中

看到男友親別人太傷心　女散心遇恐怖車禍「拋飛吊掛9m高電線上」

男把中獎彩券放口袋「直接丟進洗衣機」　差點錯失5千萬大獎

變態醫偷調包精子　害女測DNA發現「和高中男友是兄妹」意外亂倫

壯男把「商品塞肛門又放回架上」　女店長看監視器崩潰：有夠噁

AV女優被發現陳屍家中！享年36歲　親友悲痛籌資喪葬費

鯊魚暴衝鐵籠「頭卡縫隙」！血染大海畫面曝　掙扎25分鐘屍沉海底

海地總統遇刺案　前第一夫人被控共謀殺人！喪夫當晚身受重傷

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

《在暴雪時分》全員都是帥哥！　王星越2002年生...還比吳磊小

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

史上最亂頒獎典禮！搖滾區還有屎　aespa、ATEEZ嚇壞…起身忙管秩序

帶鸚鵡上車狂叫司機傻眼　她拿出玩偶：是腹語啦！

壯男把「商品塞肛門又放回架上」　女店長看監視器崩潰：有夠噁

AV女優被發現陳屍家中！享年36歲　親友悲痛籌資喪葬費

鯊魚暴衝鐵籠「頭卡縫隙」！血染大海畫面曝　掙扎25分鐘屍沉海底

海地總統遇刺案　前第一夫人被控共謀殺人！喪夫當晚身受重傷

高級社區「恐怖屋」傳惡臭　警進門發現女睡哥哥腐爛屍體旁5年

和3女生11孩！馬斯克爆「捐精」助正妹下屬產子：聰明人要多生

納瓦尼遺體傳「深夜偷運出監獄」畫面曝！　醫護：身上全是瘀傷　

超靠近台灣！菲巴丹群島簽署備忘錄　計劃開發海巡隊避風港

泰勒絲不去泰國辦演唱會！　總理爆：新加坡砸5.6億獲東南亞獨家權

俄飛官駕Mi-8直升機叛逃烏克蘭　驚傳身中12槍死在西班牙

阿北出門購物忘了怎麼回家　暖警聯手熱心里長助他返家

中60萬大獎！陸春晚觀眾「拒接」詐騙電話　主辦方改微博尋人

信義區「光影微醺趴」2／23免費玩！沈浸式光雕、舞曲　度過超潮元宵

超扯！小黃運將單手開車「一邊看抖音」　女乘客嚇壞錄影投訴

台灣白蟻成員增至23種！興大團隊發現「2新物種」：牠們特別挑食

地藏王2號守護病患　九華山地藏庵捐贈南部第1輛電動大型捐血車

「富邦IU」交往1個月慘被分手！男友轉頭找前任 奶昔：他還說不想戀愛

趙露思炫腹露褲頭「當人間Versace」辣翻！　私下背平價包可甜可鹹

謝忻「胸前挖洞」放送男友視角！　網歪樓：跟晚安小雞撞衫

Joeman東京房「類似泰山蘆洲」！日本房仲淡回1字：賣到最後的物件

國際熱門新聞

趙安吉亡！被爆駕特斯拉墜池溺斃

日地鐵怪人多！對面乘客竟是「金童玉女」

24年懷孕17次　她造假領400萬津貼

年後減肥跟著做！教練曝「這運動」超燃脂

毒蠍情侶水泥封屍幼女　兒遺體被塞李箱

晚安小雞「老婆」被點名了！　柬埔寨總理1句話拆穿

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

「七月半玉女」在日本趴趴走　民眾嚇壞

緬甸上百民眾躲徵兵搶辦護照　爆發推擠2死1傷

納瓦尼逝世　川普打破沉默未譴責普丁

對獎中百億領不到半毛　超扯原因曝

關定了！柬埔寨大咖全表態　晚安小雞坐牢2年

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

墨西哥激烈槍戰！軍隊擊斃12名毒販

更多熱門

相關新聞

男把中獎彩券丟進洗衣機　差點錯失5千萬

男把中獎彩券丟進洗衣機　差點錯失5千萬

澳洲一名男子洗衣服時，忘記把放在口袋的中獎彩券拿出來，就直接把衣服丟進去洗，差點因此錯失280萬澳元（約台幣5,752萬元）大獎。

赴泰勒絲演唱會　16歲粉絲半路遇車禍慘死

赴泰勒絲演唱會　16歲粉絲半路遇車禍慘死

澳洲140年屋齡豪宅要價4.12億！　掀墨爾本高端宅熱潮

澳洲140年屋齡豪宅要價4.12億！　掀墨爾本高端宅熱潮

紐西蘭南島野火！　基督城進入緊急狀態

紐西蘭南島野火！　基督城進入緊急狀態

溜冰場一氧化碳外洩！　澳洲16童中毒緊急送醫

溜冰場一氧化碳外洩！　澳洲16童中毒緊急送醫

關鍵字：

伴屍澳州腐爛墨爾本Geelong紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

長腿妹相親失敗！對話視窗看哭網友

唐禹哲認完私生子「豪門女婿地位曝」

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

小亨堡近況曝光！　投資百坪副業

梅西拍148秒影片澄清　還原香港比賽情況

快訊／「晚安小雞」柬埔寨關2年！　陸方發聲了

北市女遭鐵鍊綁腳　速食店客傻眼報警

趙安吉亡！被爆駕特斯拉墜池溺斃

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面