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以色列稱總統魯拉是「不受歡迎的人」　巴西氣炸召回駐以大使

▲▼巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。（圖／路透社）

▲巴西總統魯拉被以色列總理尼坦雅胡宣布為「不受歡迎的人」，讓2國關係緊繃。（圖／路透社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電

巴西總統魯拉將以色列在加薩走廊的行動與納粹大屠殺相提並論後，被以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布為「不受歡迎的人」。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，「不受歡迎的人」（persona non grata）是拉丁語，按字面意思是「不愉快的人」或「不受歡迎的人」，在外交上指被一國明確列入拒絕入境名單，並可遣返回國的任何外國代表。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）在社群媒體表示，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）不會受到該國的歡迎，除非他收回他的言論。

魯拉日前出席非洲聯盟（African Union）峰會，在衣索比亞首都首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）接受採訪時說，正在加薩走廊發生的事情「不是一場戰爭，而是種族滅絕，只有希特勒決定殺害猶太人的時候，曾發生過類似遭遇」，引起以色列政府強烈反應。

巴西以色列聯盟（Conib）發表聲明譴責魯拉的發言，並為以色列的行動辯護，「納粹在歐洲消滅了600萬手無寸鐵的猶太人，僅僅因為他們是猶太人；而以色列正在保護自己免受一個恐怖組織的侵害，該組織入侵該國，殺害了1000多人，進行大規模強姦，活活燒死人，並在其建國憲章中主張消滅猶太國家」。

聲明還指出，「這種對現實的歪曲冒犯了大屠殺受害者及其後代的記憶」。

巴西環球新聞（GloboNews）報導，以色列政府將魯拉列為「不受歡迎的人」後，巴西外交部將召回駐以色列大使梅耶（Frederico Meyer）。巴西外交部認為，即使魯拉的語氣犯了錯誤，以色列對巴西總統的反應不成比例，「面對這種情況，魯拉總統不應該道歉」。

巴西一直與以色列和巴勒斯坦當局保持友好外交關係，主張透過以色列和巴勒斯坦國兩個國家的共存來解決衝突。

在哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列之後，巴西譴責該組織的行動，造成1200多人死亡和253名人質。但巴西也批評以色列的反攻，在加薩走廊造成2萬8800人死亡。

巴西的官方立場是支持該地區停火。

前巴西駐倫敦大使、資深外交官巴波薩（Rubens Barbosa）表示，魯拉的發言是即興的，雖然目前的情況微妙，他不認為這一事件會影響以色列和巴西之間的關係，因為牽涉到許多雙邊利益，包括兩國在國防領域的合作。

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