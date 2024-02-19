泰女在台灣發生車禍傷勢嚴重　付不出醫療費！母向泰政府求助

▲泰國女子在台灣發生車禍。（圖／翻攝自Thaiger）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一名母親正向泰國政府尋求協助，因為她的女兒2月7日與友人在台灣發生車禍，兩人傷勢嚴重住進加護病房，女兒友人已經傷重過世，女兒則因負擔不起每日2500泰銖（約新台幣2180元）醫療費，儘管已從加護病房轉出，但沒有接受進一步治療。泰媒稱，這名母親沒有得到台灣當局的幫助，並與宣稱會提供賠償的台灣駕駛家屬失去聯繫。

泰媒Thaiger於19日報導，這名母親聯繫上非營利組織「Saimai Survive」，稱之前有接到台灣醫院打來的電話，得知女兒與女兒友人出車禍，住進加護病房。報導並未提及車禍事故發生原因與地點等相關細節，但已知這名台灣駕駛的傷勢嚴重，處於昏迷狀態。

這名泰國母親說明，女兒已從加護病房轉出，目前住在醫院病房，但由於負擔不起每日2500泰銖的醫療費用，沒有接受進一步治療或手術。她女兒的頸部、背部等部位骨折，無法移動身體，只能一直以臉朝上的姿勢躺著，如今想返回泰國接受治療，至於女兒朋友則因病情惡化，數日前已在醫院過世。

泰國這一家人找上外交單位協助，發現除了要繳納醫院費用之外，還必須額外支付20萬泰銖（約新台幣17.4萬元）才能把女兒帶回家。不只如此，把女兒友人遺體運回泰國也是一樁挑戰，因為費用超過50萬泰銖（約新台幣43.6萬元）。

這名母親透露，之前台灣駕駛的家屬有聯繫上她，承諾會賠償損失，但如今卻發現，已經無法與駕駛家屬取得聯繫。非營利組織「Saimai Survive」創辦人Ekkaphop Lueangprasert向媒體透露，他會向外交部進行通報，以便讓身在台灣的泰國女子接受治療直到能返國為止。