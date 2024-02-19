帝王玉遭兒賤賣150萬　共犯同學捲款落跑！苦主多加10萬買回

▲被盜賣的帝王玉，價值300萬，結果被以150萬賤賣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名販賣玉石的賴姓老闆擁有一塊市價高達300萬台幣的玻璃種帝王玉，但沒想到卻被兒子的黃姓國中同學給騙了，黃姓同學帶著賴老闆的兒子到銀樓以150萬的價格賤賣，事後還沒把款項給賴的兒子，玉財兩失， 賴老闆氣得向警方報案，要黃姓同學出面講清楚。

這起案件發生在1月底，賴姓老闆擁有一塊市價約300萬台幣的玻璃種帝王玉，他的兒子說，國中同學有意要購買，不過價格在150萬，不知道能不能成交，沒想到兒子才講完這件事，當晚賴姓老闆就發現帝王玉消失了，這才知道兒子跟國中同學一起到銀樓以150萬的價格賣了。

▲被盜賣的帝王玉，最後賴老闆用160萬跟銀樓再買回 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一開始賴姓老闆的兒子跟黃姓同學約定好，跟銀樓交易完成之後的款項要匯到母親戶頭，不過黃姓同學表示銀樓是把錢先匯到女友的帳戶之後再轉過去，賴姓老闆兒子遲遲等不到款項又找不到人，這才發現受騙上當。

賴姓老闆於1月23日向警方報案，並先拿出160萬向銀樓買回帝王玉，警方也依照詐欺、侵佔罪嫌方向偵辦，通知黃姓男子到案說明。