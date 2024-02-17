我和他適合嗎？　和12星座是否合拍從「這四點」觀察

▲和另一半合適與否可以從相處細節來觀察。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

愛情裡沒有最好，只有願意了解的兩顆心就是最適合的彼此。《星座好朋友》為大家整理出12星座和你相處時，有哪些特徵表示著他其實對你是很用心的呢，一起參考看看。

一、無論做什麼，都不會覺得累

代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

你和這些星座是否適合在一起，就看你們是不是無論做什麼，都不會覺得累。有了感情的生活，不只是多了愛情而已，對於原本的家庭、工作，甚至是友情都會有影響。所以可以觀察看看，當你和這些星座在一起的時候，面對彼此時是不是像充電一樣為生活帶來更多力量。

二、什麼都不做，生活就能十分美好

代表星座：金牛座、處女座、摩羯座

可以觀察看看和這些星座相處時，是否什麼都不用刻意安排，生活就能十分美好。不需要刻意每天都規劃很多節目，也不需要過得多麼轟轟烈烈就足夠精彩；即使只是睡醒之後第一眼就看見你，一起吃早餐、一起看電影，生活就感到幸福。

三、無論什麼話題，彼此都能聊得很開心

代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

想知道和這些星座是否適合，就看你們是不是無論什麼話題，彼此都能聊得很開心。即使對方不喜歡這個話題，但只要你開口，對方就會認真和你聊下去。因為這是你喜歡的話題，所以對方就算不感興趣，也想為了你去了解你所喜愛的東西。

四、不用開口，就知道對方的喜怒哀樂

代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

和這些星座相處的時候，不用開口就知道對方的喜怒哀樂，感情讓你們對於彼此有了默契，一個小動作就知道對方想要做什麼，只要看對方的表情、聽對方的聲音，就可以讀懂另一半的情緒，感同身受的了解他的開心和難過。