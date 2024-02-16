使用人次逾3.3億！台鐵自動售票機「可續購TPASS」　2／23上路

▲台鐵自動售票機新增續購TPASS功能。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

旅客使用TPASS搭乘公共運輸已超過3.3億人次，為提升旅客續購TPASS行政院通勤月票便利性，台鐵公司宣布，自動售票機新增通勤月票續購票及查詢服務功能，2月23日起於全台各車站共432部自動售票機皆可提供TPASS續購功能。

全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案已有19個縣市上路實施，公路局日前統計，通勤月票推出至2月1日止，全國累計已有約449.5萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，並累計有約3.3億人次使用通勤月票搭乘各類運具。

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為提升便利性，台鐵公司今宣布，旅客於自動售票機進行續購TPASS通勤月票，可於原通勤月票訖日10日內(MeNGo卡3日內) ，以原設定通勤區域及月票方案為限，續購之起始日接續原通勤月票訖日，超過原通勤月票訖日者無法於自動售票機辦理續購。

其中續購付款方式以票證卡片之餘額扣款，如餘額不足時，可先於自售機辦理現金加值。

台鐵公司表示，各車站自動售票機可提供該搭乘區域內之原方案續購票設定，如台北車站僅能提供設定基北北桃區域1200方案通勤月票，不可設定其他區域如中彰投苗、南高屏區域通勤月票。