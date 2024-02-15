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英警下班小聚遇砍人！一窩蜂飛奔「制伏歹徒」　英勇畫面曝　　

記者王佩翊／編譯

英國一群警察下班後決定小聚，沒想到卻目睹了刀槍攻擊事件，而他們全然不顧自己是在非值勤期間未配戴防身工具，仍英勇地上前幫助受害者，並制伏歹徒，整個過程則被街邊的監視器拍下，引發熱議。

根據《每日郵報》報導，來自北倫敦的20歲歹徒希門尼斯（Joseph Jimenez）2023年7月21日在象鼻公園持刀械攻擊被害人。從監視器所拍攝到的畫面可以看到，被害人先是頭部被砍，隨後癱軟躺在地上，不斷求饒，但希門尼斯仍持續持大刀試圖砍他。

當時一群來自中南指揮部的警官正在象鼻公園附近的酒吧聚會小酌，一群人則注意到一旁的異狀與爭吵聲。儘管這群警察才剛下班且喝了點小酒，身上沒有任何可以保護自己的武器或是防身工具，但仍英勇地衝上前去制伏兇嫌。

警察們迅速朝兩人跑去，而希門尼斯見狀便試圖拿刀攻擊警察，不過當場被其中一人擊倒制伏，並遭逮捕。

其他警察則是立刻對頭部遭砍的被害人展開急救，並將他送往醫院治療。希門尼斯隔日隨即被監禁，同時面臨多項指控。

此案14日開庭，希門尼斯坦承罪行，因此分別被依持有刀槍、滋事等罪嫌被判8個月與4個月徒刑，2個刑期將在少年犯罪機構同時執行。

這群英勇警察的長官桑門斯（Jon Summers）說，「當時我們的團隊剛結束了一個漫長而辛苦的工作週，正在享受休息。而他們當時並未攜帶任何防護裝備，例如警棍、PAVA噴霧或者警用無線電，但他們仍然勇敢介入，並以戰術合作的方式截斷嫌疑人可能的逃跑路線，迅速將他逮捕。」

他強調，「這些警官的英勇無庸置疑。他們願意冒著受傷的風險，防止他人受到傷害，並逮捕肇事者。這種行為展現出警察的真正精神和靈魂。他們是自己、組織以及整個警察部門的榮耀。」

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