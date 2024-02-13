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社會 社會焦點 保障人權

停車撞毀電箱！　台電花49萬維修「佛心打8折」索賠被賴帳

▲▼基隆變電箱噴油 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王姓女子駕駛車輛行經淡金公路20K＋520處附近時，欲路邊停車，卻不慎撞毀變電箱。（示意圖／記者郭世賢翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

要負責喔！王姓女子駕駛車輛行經淡金公路20K＋520處附近時，欲駛入路邊停車位，不慎撞擊台電基隆營業處設置的變電箱，導致堅硬變電箱損毀，台電施作復舊工程維修後，向王女索賠不成，台電只好提起損害賠償訴訟。士林地院審結，認王女須賠修復總額8折，也就是37萬6209元。

台電指出，去年5月8日王女駕駛小客車行經淡金公路20K+520處附近時，於欲駛入停車位時，因駕駛不慎，導致車輛撞擊「B6290GE98」變電箱，造成該變電箱受有損害，經台電施作復舊工程維修，支付裝設材料費：41萬8490元、工資費：17736元、3144元及運雜費54404元，共計49萬3774元。

台電念在王女在肇事後，誠實通報變電箱是遭其撞毀，認她須賠總價的8折也就是37萬6209元，豈料，王女事後卻置之不理，台電只好尋求法律途徑。

王女出庭稱，交通事故發生當時，她是駕駛車輛莫名其妙撞到變電箱，對變電箱設置位置是否合法有質疑，且變電箱應要計算折舊等，請求駁回聲請。

法官勘驗現場照片，發現變電箱設置道路白色實現範圍內路肩的更內側上方處，並未阻礙往來車輛通行，難認有設置不合法情形，且王女當時也簽立切結書表明「願意按實賠復舊工程費用」給台電。

法官認為兩造已約定王女賠償費用按照修復費用如實計算，其性質應為損害賠償範圍的和解契約，自應以兩造間意思為優先，認王女應賠償37萬6209元復舊工程費用，至於王女抗辯要計算折舊，法官認供述為不可採。

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