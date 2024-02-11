失戀男跨新月橋冷得發抖　警出手「銬在一起」安撫勸回

▲員警用手銬與失戀男銬在一起，防止他墜落 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區日前有民眾報案，指稱一名年輕男子跨越新月橋，疑有輕生意圖，轄區警方立即派員前往，看到男子在寒風中瑟瑟發抖，員警還詢問需要外套嗎？就在他不注意時，員警用手銬將男子與自己銬在一起，防止他墜落，最後得知他感情受創，經勸說後將他拉回橋面，並預防性送醫。

日前海山警分局新海派出所凌晨4時許接獲報案，指稱新月橋有名年輕男子跨越新月橋欄杆，疑有輕生意圖，員警李奕青、謝亦棋、潘書賢、林拳新及趙璇立即到場，先在旁邊對他勸說，才知男子失戀感情受創，過程中看他衣服單薄冷的瑟瑟發抖，還要脫下警用外套給他禦寒。

員警李奕青為了防止他不慎墜落，直接用手銬將他與自己銬在一起，經不斷與男子對話，分散其注意力並緩和情緒，待救護人員到場，合力將他拉回橋面，後續送往衛生福利部臺北醫院觀察，並聯繫家屬到場照顧。

警方呼籲，民眾應多關心自己及周邊親友的情緒困擾，如發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構求助，適時紓壓，幫助自己及親友安度難關。

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▼警方將他救起送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）