新年壓歲錢包多少？韓國人「只願意包1000元」　嘆景氣太差了

▲受到近年通貨膨脹與經濟不景氣影響，導致南韓民眾過年給壓歲錢意願降低。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

同樣將陰曆新年視為傳統節慶的南韓，同樣也迎來連假，平常居住在首爾的民眾攜家帶眷返鄉團聚。不過，近年受到經濟不景氣影響，許多人開始苦惱壓歲錢到底要包多少。調查指出，如今韓國人若拜年肯給壓歲錢，最多只會給到5萬韓元（約新台幣1148元）。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓SK通訊旗下調查機構NATE Q今年1月13至22日，針對3892名成年男女進行問卷調查，釐清如今民眾在拜年時對於收、或是給壓歲錢的態度，結果卻意外顯示，42%的民眾不願意收到對方給的壓歲錢，且也不願意給壓歲錢，等於是近一半的韓國人認為這是一項尷尬的陋習。

調查顯示，約有42%（1668人）在接受調查時指出，為了不造成雙方的負擔，他們不願意收、也不會給對方壓歲錢；至於同樣也有42%的民眾（1653人）認為壓歲錢至少要包到5萬韓元才能算是基本；還有10%（394人）的民眾表示，他們願意壓歲錢給到10萬韓元（約新台幣2300元），象徵施比受更有福。

另外，甚至還有2%（102人）的民眾認為，考量到最近通貨膨脹與物價上漲等影響，壓歲錢至少要給到「超過10萬韓元」，才能算是有誠意。

報導指出，值得注意的點是，不願意收到對方給的壓歲錢、且自己也不願意給壓歲錢的比例和去年調查時的29%相比，有著明顯增加的趨勢。

分析認為，如此結果和南韓國內頂客族、單身族人口激增有關，反映出家庭與人口結構的改變促使民眾改變對於傳統節慶的觀念，且近年來經濟成長持續陷於停滯，經濟不景氣的結果更造成民眾在過節時，對於收受壓歲錢文化上的負擔。

接受調查的民眾也留言表示，「不拿壓歲錢、也不給，好像有點奇怪，但給到5萬韓元又好像造成不小的壓力，3萬韓元比較不會有壓力」、「近幾年過節時，總是和朋友們用3萬韓元吃一頓飯，因此壓歲錢最少要5萬韓元」、「不要考慮太多，以不要造成自身負擔為考量、依照自己的經濟狀況給壓歲錢吧」。