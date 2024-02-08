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三重母女雙屍案讓他難忘　新北繩索專長救護員：別讓遺憾再發生

▲▼新北市第三大隊慈福分隊隊員蘇敬軒，是新北少見有繩索專長救護員，他常常在高空千鈞一髮、危急時刻救人一命。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市第三大隊慈福分隊隊員蘇敬軒，是新北少見有繩索專長救護員，他常常在高空千鈞一髮、危急時刻救人一命。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

榮獲消防楷模的33歲新北市第三大隊慈福分隊隊員蘇敬軒，是新北少見有繩索專長救護員，他常常在高空千鈞一髮、危急時刻救人一命。蘇敬軒分享，令他最深刻、改變人生想法的案件是「三重溪尾街母女雙屍案」，他從這個案件後，更能理解患者和家屬的心情，「當時機來到我必盡我全力幫助民眾，不想讓遺憾再次發生在其他人身上。因為家人的離別、傷亡真的很痛。」

「三重溪尾街母女雙屍案」發生在2013年10月1日，當時20歲的黃男疑似不滿女友兵變且向他追討9萬元，竟在當天傍晚潛入女友家中，勒斃女友母親，並殺害女友。事件曝光是因為女友爸爸返家卻無法進入，從窗戶看見2家人倒臥家中趕緊報案。

蘇敬軒回憶，報案地點在分隊50公尺距離，他獲報後到場，已經見到一名員警對躺在地板上的中年女性急救，後來由他接手，他發現其頸部有勒痕，原本以為是自縊造成，本想詢問家屬，但一旁先生正壓抑的情緒也想了解到底發生什麼事，看來眾人都對現場充滿疑惑。

將中年女性緊急送醫後，他在房間內見到床中間有些微隆起，他不安掀開棉被查看，赫見一名年輕女性陳屍床中央，脖子也有勒痕，他立即對年輕女子急救，但此時，同是先生、人父的男人已崩潰大哭，因為他同時間失去最愛的太太和女兒，這個場景至今令蘇敬軒難忘。

蘇敬軒說，此案件已經過11年，現在身為人父，對當時的先生感到心疼甚至心痛，深知家庭完整的重要性，從這個事件後，他也不斷強化自己的救援能力，現在擁有「高空繩索前進」、繩索救援等專長，他說，「當時機來到我必盡我全力幫助民眾，不想讓遺憾再次發生在其他人身上，因為家人的離別、傷亡真的很痛。」

蘇敬軒表示，他太太時常會講，「你們都是事情發生了，才會出動去救人啊！」，沒錯，天災人禍發生難以避免，但能將傷害降至最小進而全身而退，是可以去努力的。隨著工作經驗累積，在災害現場處理能當機立斷處理，選擇最好的方案去執行。內心保持謙遜，不斷學習，將內化為己用，第一現場才有選擇最好救援方案的機會。

▲▼新北市第三大隊慈福分隊隊員蘇敬軒，是新北少見有繩索專長救護員，他常常在高空千鈞一髮、危急時刻救人一命。（圖／記者戴上容翻攝）

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