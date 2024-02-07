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以色列證實31名加薩人質死亡　紐時：另有20人恐已喪命

▲▼以色列人質家屬到總理府前抗議。（圖／CFP）

▲以色列證實有31名人質死亡。圖為以色列人質家屬到總理府前抗議。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

以色列軍方6日聲明證實，自去年10月7日與哈瑪斯衝突爆發以來，已有31名被押至加薩走廊的人質喪命，意即超過5分之1仍被押在加薩的人質死亡，現已通知家屬死訊。未證實的消息指出，還有20名人質可能已經身亡。對此，4名官員表示，以色列情報單位還在評估中。

人質死亡的消息最初由紐約時報於6日揭露，據報導，紐時獲取一份來自以色列內部的機密評估報告，以國情報官員得出的結論是，自加薩開戰以來，被哈瑪斯與其盟友擄走、且至今仍被扣在加薩的136名人質中，至少有30人已經死亡，比例超過5分之1。

▲▼以色列抗議者聚集在台拉維夫「人質廣場」（Hostages Square）舉行24小時抗議集會，並悼念10月7日台拉維夫受哈瑪斯襲擊事件後首個100天。（圖／路透）

▲以色列抗議者聚集在台拉維夫「人質廣場」（Hostages Square）舉行24小時抗議集會，並悼念10月7日台拉維夫受哈瑪斯襲擊事件後首個100天。（圖／路透）

另外有2名以色列人則是在2014年加薩戰爭中喪命後，他們的遺體一直被留在加薩走廊。紐時指出，這使得加薩境內被殺害的人質總數達到至少32人。

對此消息，以色列當天稍晚證實，有31名人質喪命。以色列國防軍首席發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，「我們已經通知31人的家屬，他們被擄的親人已經不在倖存名單中，我們宣布他們已經死亡。」不過，以色列官方證實的死亡人數與流傳的消息相差1人，目前無法立即得知數據差異原因，也無法得知哈瑪斯是否持有死者遺體。

據紐時報導，有4名官員表示，有關另外20名人質可能遇害的未經證實消息，以色列情報官員仍在評估中。2名官員則稱，其中一些死者是去年10月7日遭遇哈瑪斯突襲，在以色列境內被殺害，但遺體被帶至加薩，當時他們的死亡未能被證實，所以算作人質。

官員們補充，一部分人質是在哈瑪斯突襲行動中受傷，被綁至加薩後傷勢過重死亡，也有一些人是進入加薩後被哈瑪斯殺害，而在以色列地面行動中則至少有3名人質被以軍誤殺，另有1人在失敗的救援行動中喪命。

▲▼以軍在加薩走廊的作戰行動中，發現了2名人質的屍體。（圖／以色列國防軍）

▲以軍宣稱在加薩走廊的作戰行動中，發現了2名人質的屍體。（圖／以色列國防軍）

以色列軍方表示，以軍士兵在哈瑪斯挖掘的加薩地道中發現了部分人質的遺體，狀態完好無損、沒有外傷，但軍方尚未詳細說明這些人的死因。報導補充，去年10月7日哈瑪斯從以色列南部綁架俘虜了超過240名人質，以軍大規模空襲與地面入侵報復後，11月短暫停火期間，以色列用240名囚犯交換了大約半數人質獲釋。

據衛報報導，在卡達和埃及的調解下，以色列與哈瑪斯正在進行第2次長期停火談判，婦女、病人、兒童和長者有望獲釋，並換取巴勒斯坦囚犯，如果談判第一階段成功，預計也將交換遺體。

卡達方面透露，目前已經收到哈瑪斯對加薩停火架構協議的正面回應，並將內容通知了以色列，但未公開更多細節。美國國務卿布林肯6日訪問卡達杜哈並表示，他將在7日訪問以色列時與以國官員討論哈瑪斯對停火協議的回應內容。

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