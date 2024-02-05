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美軍空襲未停歇！　白宮安全顧問：擬進一步打擊伊朗支持的團體

▲美空襲伊拉克和敘利亞至少39死。（圖／路透）

▲美軍空襲伊拉克和敘利亞。（圖／路透）

文／中央社

過去兩天在伊拉克、敘利亞和葉門打擊與伊朗結盟派系後，美國國家安全顧問蘇利文今天表示，美國有意對德黑蘭在中東支持的團體展開進一步襲擊。

路透社報導，美國軍方在伊拉克和敘利亞打擊德黑蘭支持團體，報復駐約旦美軍蒙受致命攻擊；美國和英國隔天又在葉門攻擊什葉派激進團體胡塞武裝（Houthi）36個目標。

蘇利文（Jake Sullivan）在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪談中說：「我們有意進行另外的襲擊、採取另外的行動，繼續傳達一旦我軍遭受攻擊、一旦我國人民遭到殺害，美國將會作出回應的明確訊息。」

自從去年10月7日伊朗支持的巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）突襲以色列而引發雙方開戰以來，衝突已在中東擴散，上述襲擊是其中最新一波。

儘管支持相關團體，伊朗截至目前都避免直接參與衝突。美國國防部曾表示，不希望跟伊朗開戰，也不認為德黑蘭求戰。

蘇利文拒絕透露美國是否可能攻擊伊朗境內地點。美國軍方一直謹慎避免這麼做。

他告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目，2日的襲擊是「我們回應的開始，不是結束，會有更多作為，有些看得到，有些或許不會被看到」。

「我不會用某種沒完沒了的軍事行動來形容。」

美國國防部表示，昨天在葉門的行動鎖定13處地點，打擊了深埋的武器儲存設施、飛彈系統、發射器和胡塞武裝用以攻擊紅海船舶的其他能力。

胡塞武裝軍事發言人沙里亞（Yahya Sarea）說，相關襲擊「不會沒有回應、沒有後果就船過水無痕」。

胡塞武裝另一名發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）表示，青年運動不會被嚇住，強調支持加薩的決定不受任何攻擊影響。

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