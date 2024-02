加拿大浣熊讓一座城市停電！7000戶受影響　地鐵、供水一度中斷

▲浣熊示意圖,與本文無關。(圖/免費圖庫pixabay)



記者鄒鎮宇/綜合報導

加拿大多倫多1日晚間發生大規模停電事件,經過電力公司搶修近3小時才全部復電。對此,電力供應商Hydro One表示,停電主因為一隻浣熊碰觸市中心一處電力站設備所致。

綜合外媒報導,電力供應商Hydro One表示,一隻浣熊1日晚間7時40分許,誤觸市中心一處電力站設備,導致市區瞬間大區域停電,共影響7000戶;同時,停電也中斷了一條主要路線的地鐵,同時供水也中斷。

多倫多消防局表示,停電也導致有居民被困在電梯內。另外,電力供應商Hydro One表示,經過3小時搶修,順利讓7000戶復電,但未透露浣熊的後續消息。

據悉,浣熊身受多倫多市民的喜愛,甚至被視為非官方的吉祥物,但也有一半的市民因浣熊攻擊、過動及翻找垃圾的行為而受苦,是讓當地人又愛又恨的動物。

????#BREAKING: A Raccoon has Caused a large Power Outage, Plunging part of Downtown Darkness⁰⁰ ????#Toronto | #Canada



Currently, thousands of people are without power after officials report that a raccoon made contact with electrical equipment, causing a blackout in part of… pic.twitter.com/fhYEI2X3DV