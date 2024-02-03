加拿大浣熊讓一座城市停電！7000戶受影響　地鐵、供水一度中斷

▲浣熊示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

加拿大多倫多1日晚間發生大規模停電事件，經過電力公司搶修近3小時才全部復電。對此，電力供應商Hydro One表示，停電主因為一隻浣熊碰觸市中心一處電力站設備所致。

綜合外媒報導，電力供應商Hydro One表示，一隻浣熊1日晚間7時40分許，誤觸市中心一處電力站設備，導致市區瞬間大區域停電，共影響7000戶；同時，停電也中斷了一條主要路線的地鐵，同時供水也中斷。

多倫多消防局表示，停電也導致有居民被困在電梯內。另外，電力供應商Hydro One表示，經過3小時搶修，順利讓7000戶復電，但未透露浣熊的後續消息。

據悉，浣熊身受多倫多市民的喜愛，甚至被視為非官方的吉祥物，但也有一半的市民因浣熊攻擊、過動及翻找垃圾的行為而受苦，是讓當地人又愛又恨的動物。