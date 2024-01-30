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泰人妻遭老公勒斃棄屍！親戚被附身狂喊冷　驗屍驚見「喉嚨卡1物」

▲▼殺人,命案,遺體,示意圖。（圖／視覺中國）

▲ 奧拉泰遭丈夫殺害後棄屍玉米田。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國呵叻府發生一起命案，一名人妻喪夫後繼承逾千萬遺產，再婚後卻於今年1月初突然失蹤，親戚聲稱被她附身後不斷喊冷。時隔逾20天，現任丈夫才坦承因夫妻爭執將她勒頸殺害後棄屍，但驗屍竟發現死者喉嚨中卡著一張撲克牌。

根據《曼谷郵報》，46歲女子奧拉泰（Orathai Posee-ngarm）第一任瑞士丈夫於2021年去世，因此繼承約1300萬泰銖（約新台幣1142萬）遺產，後來和瑞士籍男子羅蘭（Roland）再婚，兩人2年前搬回泰國。

然而，奧拉泰8日在家中憑空消失，一名親戚在她失蹤後自稱被她的「靈魂」附身，口中不斷喊著「很冷、很痛苦」。事發逾20天後羅蘭終於坦承，是他親手殺妻後棄屍。

53歲的羅蘭29日為領回先前被沒收的護照前往警局，但在長達5小時的審問後鬆口，稱他和奧拉泰發生激烈爭吵，一氣之下失手將她勒斃，再用機車將屍體載到約3公里外的玉米田丟棄。

然而，警方進一步驗屍卻在奧拉泰的喉嚨中發現一張撲克牌，且口部還有被貼上膠帶的痕跡。

奧拉泰的父親托德（Tod Posee-ngarm）悲痛欲絕，且對羅蘭相當憤怒，稱他們一家都對女婿很好，從沒想過他會如此殘忍。

►泰人妻繼承千萬遺產「神秘失蹤」　親戚驚稱被她附身：我好冷

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