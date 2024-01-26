男渾身酒氣惡臭撲鼻！豐原警送他回家　住破爛鐵皮屋原因曝

▲▼豐原警方協助將酒醉男子載返家，一看住處和喝酒原因，一時鼻酸。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原警方日前在寒流來襲的夜晚巡邏，驚見路旁站著僅穿短袖、全身發抖的男子，經下車查看，陣陣惡臭撲鼻而來，男子醉醺醺，語無倫次，員警載著他在附近繞了半小時，最後順利載回住處。這才發現，他住在簡陋的鐵皮屋裡，沒床沒衛浴，有如廢墟，再細問，原來68歲的陳男原本和兒子相依為命，幾年前兒子病逝，年老喪子的他，一直走不出傷痛，每天藉酒澆愁，令人聞之鼻酸。

台中市警察局豐原警分局翁子派出所警員蔡昆霖，22日晚間8點半，巡邏行經富陽路時，見陳男僅著1件短袖T-shirt，獨自站在紅綠燈下，邊向員警招手，邊打著冷顫，蔡員見狀隨即下車，陳男衣衫襤褸、渾身酒氣，泥醉得無法應答，僅說他住在富翁街，蔡員於是載上車，找了半小時都沒找到住處，只好帶返所避寒。

警方連絡上當地南田里長劉醇權才得知陳的住處，送他回家後，才發現他的住處竟是一間沒有門牌、自行搭建的鐵皮屋，屋內髒亂不堪，找不到1件禦寒衣物，鐵皮搭起來的牆壁，更是被寒風吹得呼呼作響。

隔天一早，蔡員擔心陳男狀況，自掏腰包買了一箱泡麵，主動會同里長前去關心，這時已清醒的陳男才說出，他年老喪子，一直走不出傷痛，見蔡員彷彿見到小孩一樣，當下感動得流下淚水，令在場者無不鼻酸，警方和里長都已透過社福單位協助暫渡難關。