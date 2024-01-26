賀瓏《夜夜秀》唸錯原住民名　姓名34字參選人怒：垃圾節目、藝人

記者鄒鎮宇／綜合報導

賀瓏主持的《賀瓏夜夜秀》近日因歧視議題，引發軒然大波。豈料，在26日最新的節目中，賀瓏將山地原住民立委參選人「李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan」的原住民名唸錯，引起當事人不滿，進而發文砲轟。對此，《夜夜秀》節目製作人「霍金」立刻回文致歉。

賀瓏26日在最新一集的《賀瓏夜夜秀》中，談及大選後有人質疑作票，但最後問題卻在於開票瑕疵。然而，各票所開票流程不同，主因是選務人員不好找，加上投票人數不同，因此選民多的地區有開票的時間壓力，就容易不照流程走。因此，找來政治大學選舉研究中心的蔡佳泓教授解決同酬不同工的問題。

談及同酬不同工時，賀瓏表示，唱票時唸到姓名很長的參選人，選務人員需要花費的時間會比其他人多很多，並舉例「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」、「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」及「李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan」等姓名很長的3位參選人。

然而，Savungaz Valincinan觀看節目後發現，賀瓏唸錯她的名字「Savungaz Valincinan」，因此於26日晚間10時50分在臉書發文痛批，「我不懂你都有要做節目了，就算你要嘲諷我的名字，至少也要先唸對吧！來問一下怎麼正確發音真的不難，果然是垃圾節目、垃圾藝人，從來沒有想要尊重人，才會讓中國人上節目嘲諷身障者與台灣的民主制度，以及想要嘲諷別人的名字，卻連唸都不會唸，一群垃圾！」

▲Savungaz Valincinan全文如上。（圖／翻攝Savungaz Valincinan臉書）



網友看完紛紛留言，「不明白他們什麼都不懂，什麼都自以為懂」、「已經發生了陳律師的事情，竟然還可以繼續，製作單位你們怎麼了」、「沒唸過書欸」，也有人說「當他真的念錯好了，但有必要垃圾垃圾的罵？這樣素質有比較高？」「難怪正名運動那麼難推行，好不容易做了一個球，結果只會叫囂，而非倡議」。

對此，《夜夜秀》節目製作人「霍金」也在該文下方致歉表示，他們引用姓名時，曾參考對方在原住民族電視台節目上自我介紹的唸法，「雖有多次練習及找人學習，但未盡與您再次確認名字的發音是否正確，或發音不標準讓您感受不舒服，實屬不敬，在此向您致歉，對不起。相關片段我已請團隊協助修整，感謝。」

▼《夜夜秀》節目製作人「霍金」回應如下。（圖／翻攝Savungaz Valincinan臉書）

