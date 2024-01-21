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社會 社會焦點 保障人權

龍井某檳榔攤多人亂鬥　他掏槍想嚇唬人「反被打破頭」送醫

記者許權毅、鄒鎮宇／台中報導

台中龍井區某檳榔攤21日凌晨發生10多人的鬥毆事件，其中一名林姓男子掏槍助勢，卻被對方徒手、持棍棒打破頭送醫。警方獲報到場，起獲槍枝及子彈，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害秩序及傷害罪送辦。

▲▼龍井檳榔攤多人亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲龍井某檳榔攤21日凌晨發生多人鬥毆的事件。（圖／記者許權毅翻攝）

警方表示，21日0時48分接獲民眾報案龍井區某檳榔攤有多人打架，立即啟動快打，派遣多班警網馳往現場查處。經查係因檀香材料買賣發生金錢糾紛，雙方十餘人相約至本市龍井區臨港東路一處檳榔攤談判，酒後言談不合，過程中林姓嫌疑人持改造手槍欲開槍助勢未果，遭對方持棍棒及徒手毆打，致林姓嫌疑人頭部受傷送童綜合醫院救治，無生命危險。

▲▼龍井檳榔攤多人亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲烏日分局偵查隊隊長詹前祈。（圖／記者許權毅翻攝）

警方指出，警方在現場地上起獲遺留改造手槍1枝、子彈2顆。全案偵詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害秩序及傷害罪移請臺灣臺中地方檢察署偵辦，並持續追查溯源槍枝來源及其他共犯。

烏日分局表示，對於任何以暴力手段解決糾紛的不法行為，警方絕對零容忍，呼籲民眾如遇糾紛應尋正當管道應對處理，若涉及不法警方必從嚴究辦，絕不寬貸，以確保社會安寧與秩序。

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