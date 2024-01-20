解散喊假的？日本自民黨派閥「每到大選又復活」　揭背後權力機制

▲日本首相岸田文雄19日已宣布解散他領導的岸田派。（圖／路透）

文／中央社東京20日綜合外電報導

日本自由民主黨政治獻金風暴已發展成派閥存續問題。日媒報導，自民黨過去只要遇到「政治與金錢」問題就會提出解散派閥，但因未能找出替代機制，最終結果都是派閥「復活」。

總裁選舉與人事 派閥擁有影響力

日本經濟新聞及產經新聞報導，自民黨內3派閥因涉及不實刊載政治獻金募款餐會收入，決定將解散，如此一來，自民黨內原有的6派閥將減半，可能為黨內權力平衡帶來變化。

自民黨派閥的5大功能分別是在總裁（黨主席）選舉中以派閥人數力量，協助派閥屬意人選獲勝；透過派閥政治獻金募款餐會募得款項，分配給旗下議員。

在人事方面，派閥可運作讓旗下議員擔任中央政府或黨內職務；在選舉方面，派閥可全力為旗下議員輔選；派閥也可以作為媒介，傳達自民黨內運作及國會日程等情報。

自民黨內目前最大派閥是安倍派，從2000年代以來，自民黨7名首相就有4人出自安倍派，連無派閥的前首相菅義偉及過去率領黨內第4派閥的首相岸田文雄，在施政及黨務運作上都不得不顧及安倍派。

自民黨內最大派閥其實擁有接近事實上的首相決定權，且對於閣員及黨內一級主管人事，各派閥也都擁有影響力。一旦自民黨決定解散派閥，有必要找出可替代派閥的黨內統治機制。

▲東京地檢署特搜部2023年12月19日針對自民黨安倍派的辦公室進行突襲搜查。（圖／達志影像／美聯社）

派閥解散又復活 主因之一無替代機制

自民黨過去多次提出解散派閥，但即使卸下看板並關閉辦公室，只要接近總裁選舉，派閥最後都會再度復活，主要原因之一就是沒有一個能充分替代派閥功能的機制。

岸田主導的「黨政治刷新本部」下週將討論改革初步方案，預計本月25日正式決定，但如果不能觸及總裁決定方式及人事等黨內統治的新制度，這次的派閥解散最終可能又將告吹。

自民黨1989年5月制訂「政治改革大綱」時，曾高聲宣示「決心解散派閥，力圖脫胎換骨成能提出並執行領導世界政策的政黨」。

制訂這項大綱的原因，主要是受到1988年「瑞可利事件」醜聞影響，希望能消弭民眾對政治的不信任。

作為邁向派閥解散的一步，大綱中明確記載「擔任總裁、副總裁、總務會長、政調會長、參議院議員會長及閣員」期間，應該要脫離派閥。

▲日本眾議院議員、自民黨愛知縣聯合會會長丹羽秀樹（前），就涉嫌收取回扣的安倍派眾議員池田佳隆被捕一事召開記者會並鞠躬道歉。（圖／CFP）

任要職應脫離派閥形同具文

不過，這「一步」其實形同具文。麻生太郎2008年擔任自民黨總裁時，就沒有脫離所屬的麻生派（當時稱為為公會）；岸田2021年10月就任首相後，一直到2023年12月都是岸田派成員。

自民黨制訂政治改革大綱後，也經常展現出要解散派閥的行動。1994年淪為在野黨時，時任總裁河野洋平宣示「解散派閥」，要求各派閥領袖關閉派閥辦公室等，成為黨務改革最大亮點。

當時各派閥都舉行解散儀式，決定關閉各自的辦公室，媒體也統一用「舊某某派」的方式來稱呼。不過，自民黨後來與社民黨等政黨以聯合執政形式重返執政，理應解散的舊派閥又以重啟「政策勉強會」等形式實質存續下去，派閥解散在空喊中告終。

1999年，自民黨中央改革本部向時任總裁的首相小淵惠三提出報告，提到「派閥」已轉變成「政策團體」，並希望積極尋求民眾對政策團體的理解等，等於事實上的「派閥復活宣言」。

派閥曾發揮提高以總裁作為頂點的黨內統治功能，實際上卻成為為了決定總裁的權力鬥爭舞台。派閥領袖經常以人數為籌碼，制訂總裁選舉的選戰策略。

不僅如此，派閥內的議員還可獲得來自派閥政治獻金募款餐會等募得的資金，及擔任首相或黨中央所安排的職務。有看法指出，派閥讓權力集中在特定擁有實力的人身上，形成「政治與金錢」問題溫床的弊病。

►►►《產經新聞》：日本自民黨安倍派「決定解散」

