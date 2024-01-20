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社會 社會焦點 保障人權

悍妻掌財政大權！月薪7萬警日領300零用　還只能穿破內褲…崩潰訴離

▲桃園市李姓女子於2019年間同婚合法當天與藍姓女辦登記結婚，但童年5月卻因案入監服刑，女伴在後來2年間連生2子，李女為此訴請離婚法院判准。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市一名警察月薪全上繳給妻子，每日僅領2、300元零用錢，崩潰訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

北市一名警察阿輝(化名)婚後薪水全上繳給妻子小花(化名)，但小花卻把部分款項用在自己婚前的房貸或私存，再以入不敷出為由苛刻阿輝，每天只給他2、300元零用錢，讓他無法餐與同事間的正常社交活動，只能委屈度日，最終崩潰訴請離婚。法官審理後，判決阿輝勝訴，全案可上訴。

阿輝指控，他2005年與小花結婚，而小花婚後便沒在工作，家庭開銷全由他負擔，每月月收7萬多元，還有考績及年終等收入，但只要薪水一入帳，就會被小花領光，小花還將部分款項用在自己婚前的房貸及私存，之後再用入不敷出為由，苛刻對待他，每天只給他2、300元的零用錢，完全無法負擔他日常生活及工作所需，導致他無法參與同事間的正常社交活動，只能委屈度日。

阿輝還說，夫妻兩人經常為錢起爭執，且小花主內在家，卻不理家務，家裡環境凌亂不堪，還不讓他跟小孩親近，將他孤立無法融入家庭生活，讓他感受不到家庭溫暖，而二寶出生後，他與小花就分房睡，已無正常夫妻生活，小花還動不動懷疑他有外遇，對他惡言相向，讓他痛苦不堪，因此決定訴請離婚。

對此，小花辯稱，2人結婚17年，她婚後在家相夫教子，盡為人妻、人母之責，但因阿輝聚會頻繁，奢侈浪費導致負債200多萬，阿輝才因此遵從父母指示，將家中財政大權交由她保管，而這也是經過雙方協商後的共識，也已經維持10年之久。

小花表示，家庭生活開銷每月超過10萬，阿輝的薪水根本不足以因應，她才必須謹慎和對每筆開銷，並以她婚前的存款來貼補，甚至還靠長輩接濟及項兄長借款，才能勉強維持家計，阿輝的收入並沒有可以讓她揮霍浪費或用個人私用，而她給阿輝每日2、300元是為了購買菸、酒及檳榔的零用金，且該筆零用金從2016年開始調整為每月2萬，其餘的生活花費仍可自其薪資支付，不會影響到他的正常社交活動。

小花還稱，雙方在二寶出生後就有協商分房，但仍有夫妻性生活，並未影響到婚姻生活的圓滿，至於家中凌亂並非她一人之責，家中環境她已盡量維持乾淨，且家事本來就應該由夫妻共同分擔，阿輝是因她在2019年反對他買車，阿輝才開始用先前同意她管理財務之模式為由，提起本件訴訟，並且在訴訟中激怒她，導致她口出惡言後，便獨自離家。

法院審理時，阿輝母親也出面證稱，兒子跟媳婦的相處上，在她的感覺是「媳婦與孫子一國」，兒子自己一個人，媳婦不讓孫子與兒子親近，把兒子往外推，兒子在家感受不到溫暖，家不像家，兒子內褲破了，媳婦也不會幫她買，直到她看不下去才幫兒子買。

法院事後勘驗2人對話，發現小花曾對阿輝口出惡言稱，「……，你竟然說謊，你是人渣……，你為那一點錢，你出賣良心。你他媽的，我付出我的青春，你這樣對我，你會得到報應的，甲○○，你會得到報應的，他媽的……。」

法官認為，雙方在訴訟後關係更形疏離，彼此無法溝通，阿輝更已離家，夫妻不能共同生活已經超過1年以上，可見2人婚姻有重大破綻，法官最終判准2人離婚。全案仍可上訴。

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