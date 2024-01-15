國1休旅車擦撞2車「烏龜翻」　駕駛有繫安全帶僅擦挫傷

▲休旅車疑因變換車道不慎擦撞2車後翻覆。（圖／國道公路警局提供）

記者楊熾興／桃園報導

李姓男子（31歲）駕駛白色休旅車行經國道1號南向66公里幼獅路段，疑似變換車道先後踫撞陳男（58歲）駕駛的營半聯結車及吉姓男子（37歲）駕駛的小貨車，肇事的休旅車則翻覆於外側車道，所幸李男有依規定繫上安全帶，僅手部受到擦挫傷，警消抵達時已自行脫困，經檢傷後無無大礙，各車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

▲遭擦撞的貨車並無大礙。（圖／國道公路警局提供）

國道公路警察局勤務指揮中心於15日15時50分左右接獲通報，國道1號南向66公里幼獅路段有3部車事故，其中1部小客車翻車於外側路肩，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後將現場人員一一檢傷，翻車駕駛手部擦挫傷無大礙，未送醫。

▲休旅車則四輪朝天翻覆於路肩。（圖／國道公路警局提供）



國道公路警察局呼籲駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。