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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南立委／拚二連霸勝出！第一選區賴惠員自行宣布當選

▲▼ 台南賴惠員宣布當選。（圖／記者林東良翻攝）

▲立委賴惠員自行宣布當選。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、黃資真／台南報導

2024大選投票結束，台南第一選區民進黨賴惠員拚二連霸，對上國民黨新秀周宏昌，以及無黨籍魏耀乾，繼第五選區林俊憲宣布當選後，稍早賴惠員也在傍晚近6時許自行宣布當選。實際開票結果以中選會最終公布為準。

賴惠員勝選感言如下：

這四年來，我為地方爭取超過三百億的經費，在教育方面的超過一百億的預算，給咱溪北86間學校「班班有冷氣」。農水路方面超過300項、500公里，國家圖書館南部分館、新營運動中心、新東立體停車場、新營交流道的塞車問題、老人年金的增加、新營火車站大平台的改造和發展。各項建設目前有的已經完成，有的還在進行。這一切，都是鄉親對賴惠員的疼惜，讓我有力氣繼續打拼。

未來四年，越來越重要，除了農水路繼續做，發展地方的產業和經濟是我最重要的目標。我們要爭取擴大工業區的範圍，給我們的子弟有工作，可以返鄉照顧父母和家庭。

另外，老農年金要增加到10000元，教育補助、學生津貼、幼兒教育費用都要增加。讓我們的年輕人敢生小孩，國家和大家一起教養小孩。人口年輕化以後，台灣才會更有競爭力，我們的未來才有更大的希望。

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