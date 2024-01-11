「文青女神」陳綺貞現身北檢　白帽遮掩不談舊愛官司

▲陳綺貞為《著作權法》案件到台北地檢署出庭。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

被稱為文青女神的創作型歌手陳綺貞，11日上午突在律師陪同下現身台北地檢署，據了解，陳綺貞因涉及違反《著作權法》遭檢察官傳喚，陳綺貞庭訊後，戴著白色帽子與粉色口罩搭上保母車離去，對記者詢問是否與前男友兼經紀人鍾成虎的糾紛有關，是否反控對方等事，僅回應，「偵查程序中，不方便說明。」

以一把吉他搭配甜美嗓音，自彈自唱走紅的陳綺貞，與添翼音樂老闆鍾成虎曾是多年的戀人與工作夥伴，雖然分手後，陳綺貞在2019年被週刊拍到路邊激吻已婚男子，鍾成虎仍相當力挺。但2023年6月，鍾成虎突翻臉，公開表示，打造陳綺貞一塵不染的形象，是他「人生中撒過最大的謊」。

鍾成虎當時開撕陳綺貞8大惡行，爆料陳綺貞霸凌同事等惡行，「三年疫情，公司努力維持經營，並修復她的形象，她卻在外恣意中傷這個任她予取予求的公司，並在違約的狀況下私接活動。」「把對週刊事件的憤怒發在我和工作人員身上，在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受」，「她讓我感到精神虐待的生不如死」。

陳綺貞也透過律師回應，稱鍾成虎指控不實，並反批「鍾成虎及添翼創越工作室多年未依約提供經紀服務及結算報酬，卻對本人做出多項不實指控，自稱無辜並暗示本人表裡不一」，陳綺貞要求鍾成虎公開道歉澄清，否則依法維護個人名譽及權力。

如今案件正式進入司法訴訟程序，台北地檢署檢察官11日傳喚陳綺貞出庭應訊，陳綺貞庭訊後並未對媒體發言，等到車子來到大門等候時，才在律師與友人陪同下，快步上車離去。