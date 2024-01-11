　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「文青女神」陳綺貞現身北檢　白帽遮掩不談舊愛官司

▲▼陳綺貞 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲陳綺貞為《著作權法》案件到台北地檢署出庭。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

被稱為文青女神的創作型歌手陳綺貞，11日上午突在律師陪同下現身台北地檢署，據了解，陳綺貞因涉及違反《著作權法》遭檢察官傳喚，陳綺貞庭訊後，戴著白色帽子與粉色口罩搭上保母車離去，對記者詢問是否與前男友兼經紀人鍾成虎的糾紛有關，是否反控對方等事，僅回應，「偵查程序中，不方便說明。」

以一把吉他搭配甜美嗓音，自彈自唱走紅的陳綺貞，與添翼音樂老闆鍾成虎曾是多年的戀人與工作夥伴，雖然分手後，陳綺貞在2019年被週刊拍到路邊激吻已婚男子，鍾成虎仍相當力挺。但2023年6月，鍾成虎突翻臉，公開表示，打造陳綺貞一塵不染的形象，是他「人生中撒過最大的謊」。

鍾成虎當時開撕陳綺貞8大惡行，爆料陳綺貞霸凌同事等惡行，「三年疫情，公司努力維持經營，並修復她的形象，她卻在外恣意中傷這個任她予取予求的公司，並在違約的狀況下私接活動。」「把對週刊事件的憤怒發在我和工作人員身上，在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受」，「她讓我感到精神虐待的生不如死」。

陳綺貞也透過律師回應，稱鍾成虎指控不實，並反批「鍾成虎及添翼創越工作室多年未依約提供經紀服務及結算報酬，卻對本人做出多項不實指控，自稱無辜並暗示本人表裡不一」，陳綺貞要求鍾成虎公開道歉澄清，否則依法維護個人名譽及權力。

如今案件正式進入司法訴訟程序，台北地檢署檢察官11日傳喚陳綺貞出庭應訊，陳綺貞庭訊後並未對媒體發言，等到車子來到大門等候時，才在律師與友人陪同下，快步上車離去。

ET快訊
台中20人工地打群架！　高空格鬥畫面全都錄
LIVE／鳳梨爆馮語婷是男的！網紅摸腿驗身　警「化厲鬼報仇」
神鬼女會計侵占5千5百萬！　加重改判7年
身分證拿出來！「5縣市居民」399元爽玩樂園
快訊／陳綺貞突現身北檢　白帽口罩遮掩　
快更新！LINE記事本圖片、影片無法正常顯示
快訊／趙少康喊話柯文哲　宣示「白不跟綠組聯合內閣、共推立法院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

質疑綠委對手四處散布黑函　呂玉玲赴桃檢按鈴申告

金門男趕搭小三通「失控騎上路沿」卡住動不了　吊臂車脫困

選前2天！桃檢積極偵辦賭盤、賄選案　聲押4人+查扣20萬不法所得

神鬼女會計侵占台北律師公會5千5百萬　加重改判7年

被唸不爽！10歲童聖誕夜離家　半夜呆坐超商...斗六警送他回家

桃園男騎車擦撞女騎士　2人都慘摔！他落跑還辯「對方撞我的」

「文青女神」陳綺貞現身北檢　白帽遮掩不談舊愛官司

假問路真強盜230萬！2嫌「精準」掌握被害女行蹤　警追共犯

台中男街頭狂揮鐵棍打傷5路人　警車陣中「辣椒水+過肩摔」制伏

前女友被分手偽造墮胎證明索3萬　機警男1動作自救

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

質疑綠委對手四處散布黑函　呂玉玲赴桃檢按鈴申告

金門男趕搭小三通「失控騎上路沿」卡住動不了　吊臂車脫困

選前2天！桃檢積極偵辦賭盤、賄選案　聲押4人+查扣20萬不法所得

神鬼女會計侵占台北律師公會5千5百萬　加重改判7年

被唸不爽！10歲童聖誕夜離家　半夜呆坐超商...斗六警送他回家

桃園男騎車擦撞女騎士　2人都慘摔！他落跑還辯「對方撞我的」

「文青女神」陳綺貞現身北檢　白帽遮掩不談舊愛官司

假問路真強盜230萬！2嫌「精準」掌握被害女行蹤　警追共犯

台中男街頭狂揮鐵棍打傷5路人　警車陣中「辣椒水+過肩摔」制伏

前女友被分手偽造墮胎證明索3萬　機警男1動作自救

吸引外國人赴中　大陸出台出入境5項便利措施

印度詐騙噱頭「讓女人受孕」可爽領50萬　數百男子被騙卻不敢報案

批衛星警報國家機器介選　朱立倫：民進黨選前最後總動員令

網紅提案訂「大型重機行駛國道進度」　交部：先改變駕駛行為觀感

質疑綠委對手四處散布黑函　呂玉玲赴桃檢按鈴申告

原廠檢查無果？男子為證明車子有問題　怒花87萬元再買同款

侯漢廷秀文件控國家機器助選　民進黨提告散布謠言

中選會提醒勿聽信網路選務謠言！　干擾、妨害或擾亂投票恐觸法

張延廷／錯發衛星警報揭國安漏洞　國防部難讓人信服

號稱佛陀轉世紅遍國際！　尼泊爾「佛陀男孩」爆性侵女信徒被捕

社會熱門新聞

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

快訊／板橋「湳雅夜市」今早失火　濃煙飄到新莊

即／2匪當街搶劫230萬！被逮只剩28萬　檢聲押禁見

108「高衩辣妹」迎賓！　《洪門108將》起底

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點

五股「乾哥乾妹」巨幅看板　金主起底

快訊／快改道！　國1「4車追撞」回堵5公里

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

陳綺貞現身北檢　避談舊愛官司

淡水漁人碼頭火燒車　女駕駛酒後點火釀禍

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

更多熱門

相關新聞

楊丞琳再爆失言？「陳綺貞一聽愣住」尬臉全被拍

楊丞琳再爆失言？「陳綺貞一聽愣住」尬臉全被拍

楊丞琳先前到河南鄭州開唱，不料因為演唱會上一句「河南人愛騙人」的玩笑惹議，遭到大陸網友炎上，6日照常舉辦演唱會，找來陳綺貞擔任嘉賓合體，不過卻疑似再爆出失言引起討論，但事後有現場觀眾還原兩人對話，並PO出現場影片，替楊丞琳緩頰。

【2024跨年懶人包】全台24場陣容總整理！

【2024跨年懶人包】全台24場陣容總整理！

王鴻薇kuso林智堅照　檢認定「梗圖」不起訴

王鴻薇kuso林智堅照　檢認定「梗圖」不起訴

台東跨年豪華卡司全曝光！

台東跨年豪華卡司全曝光！

陸籍女歌手丁噹「為五月天發聲」！

陸籍女歌手丁噹「為五月天發聲」！

關鍵字：

陳綺貞著作權鍾成虎

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

祈錦鈅被酸「不喜歡台灣可以滾回去」犀利反嗆

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

更多

最夯影音

更多
探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」
27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面