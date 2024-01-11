台南機車族注意！「3圓環」取消紅燈右轉　唯獨1處「可穿越直行」

▲從10日零點起，開放行經西門圓環直行的機慢車可以直接穿越，不用再繞行圓環外環。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／林依榕／今周刊

台南市西門圓環，從1/10起取消機車紅燈右轉，並開放機車可以直行穿越，同時東門及湯德章公園圓環也一併禁止機車紅燈右轉。市長黃偉哲提醒，直至2月底，民眾如因管制改變衍生違規項目，將以勸導為主。

台南中西區西門圓環，自1914年日治時代開闢至今已有110年的歷史，由於圓環周邊車流、人流量多且相對複雜，台南市交通局指出，西門圓環因開放機車可紅燈右轉入環，對同時間擁有綠燈通行權的行人，會產生潛在衝突風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，台南市長黃偉哲9日宣布，自1/10日起，禁止機車在西門圓環紅燈右轉，連帶東門及湯德章公園圓環也同步實施。不過行經西門圓環的機慢車，可以直接穿越不用再繞行圓環。

交通局進一步說明，依照西門圓環過往路口車流轉向調查發現，一般路口直行車流約佔7至8成左右，開放機車可以直接穿越圓環後，僅剩少數轉向車輛會行駛外環道路，可大幅度減少入、出環機車與行人產生的衝突，同時也會在圓環雙向號誌增設行人綠燈早開，讓行人路權可得到優先保障。

最後，交通局強調，3處圓環交通上的變革，可能會造成民眾短時間內無法適應，今日起至2月底，民眾如因管制改變衍生違規項目，例如圓環違規紅燈右轉，將以勸導為主。

交通局也提醒，若行經西門圓環轉向往橫交道路的機慢車，仍應維持繞環騎乘動線，依照號誌燈號指示行駛。

更多今周刊文章

長輩病重在醫院插管但神智清楚，這樣還可以立遺囑嗎？不想遺囑無效，專業律師想提醒幾件事

勞保年金該一次領、還是月領？勞保達人：看過太多人選錯後悔「保越久領越少」...6個理由，盡量選月領